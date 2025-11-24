21-letni ukraiński uchodźca Danyło Jawhuszyszyn, znany pod pseudonimem Aonishiki, pokonał japońskiego mistrza sumo i wygrał elitarny turniej w Fukuoce. Jest pierwszym Ukraińcem, który zdobył Puchar Cesarza. Jest też o krok od awansu na drugą najwyższą rangę Ozeki, co byłoby najszybszym awansem w historii tej dyscypliny. Ukrainiec błyskawicznie stał się ulubieńcem japońskiej publiczności.

Aonishiki w Fukuoce po zwycięskiej walce. / STR/AFP/East News / East News

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Pseudonim "Aonishiki" pod którym występuje Danyło Jawhuszyszyn, zawiera japoński znak oznaczający "niebieski", co jest nawiązaniem do flagi ukraińskiej.

Danyło Jawhuszyszyn jest drugim Ukraińcem w najwyższej lidze sumo.

Amatorsko trenował sumo jeszcze w swoim kraju. Zaraz po ataku Rosji uciekł z rodziną do Niemiec. Do Japonii - nie znając języka - przeniósł się w kwietniu 2022 r. dzięki pomocy kapitana japońskiego uniwersyteckiego klubu sumo, którego poznał wcześniej na mistrzostwach młodzieżowych.

Sukces w Fukuoce

Aonishiki zakończył właśnie 15-dniowy turniej w Fukuoce w Japonii z dorobkiem 12 zwycięstw i trzech porażek. W barażu o mistrzostwo zmierzył się z wielkim mistrzem Yokozuna, 26-letnim Mongołem Hoshoryu, który wygrał ubiegłomiesięczny turniej w Londynie. Ukrainiec wygrał ten pojedynek.