21-letni ukraiński uchodźca Danyło Jawhuszyszyn, znany pod pseudonimem Aonishiki, pokonał japońskiego mistrza sumo i wygrał elitarny turniej w Fukuoce. Jest pierwszym Ukraińcem, który zdobył Puchar Cesarza. Jest też o krok od awansu na drugą najwyższą rangę Ozeki, co byłoby najszybszym awansem w historii tej dyscypliny. Ukrainiec błyskawicznie stał się ulubieńcem japońskiej publiczności.

Pseudonim "Aonishiki" pod którym występuje Danyło Jawhuszyszyn, zawiera japoński znak oznaczający "niebieski", co jest nawiązaniem do flagi ukraińskiej.

Danyło Jawhuszyszyn jest drugim Ukraińcem w najwyższej lidze sumo.

Amatorsko trenował sumo jeszcze w swoim kraju. Zaraz po ataku Rosji uciekł z rodziną do Niemiec. Do Japonii - nie znając języka - przeniósł się w kwietniu 2022 r. dzięki pomocy kapitana japońskiego uniwersyteckiego klubu sumo, którego poznał wcześniej na mistrzostwach młodzieżowych.

Sukces w Fukuoce

Aonishiki zakończył właśnie 15-dniowy turniej w Fukuoce w Japonii z dorobkiem 12 zwycięstw i trzech porażek. W barażu o mistrzostwo zmierzył się z wielkim mistrzem Yokozuna, 26-letnim Mongołem Hoshoryu, który wygrał ubiegłomiesięczny turniej w Londynie. Ukrainiec wygrał ten pojedynek.

Podczas wywiadu został zapytany, czy jest zadowolony ze swoich wyników po trzech latach uprawiania sumo. Nie, myślę, że to dopiero początek - odpowiedział Aonishiki.

Obecnie jest o krok od awansu na drugą najwyższą rangę Ozeki, co byłoby najszybszym awansem w historii.

Idol Japończyków

Mimo że zajmuje się profesjonalnym sumo od niedawna, zyskał fanów w Japonii i na całym świecie dzięki imponującym umiejętnościom, stałemu doskonaleniu się i chęci rywalizacji.

Często pokonuje przeciwników rzadko stosowanymi technikami, zyskując uznanie zarówno profesjonalistów, jak i miłośników sumo.

Aonishiki był jednym z najbardziej oklaskiwanych zapaśników na ostatnim Wielkim Turnieju Sumo w Royal Albert Hall w Londynie. Według znawców dysypliny zostanie pierwszym Europejczykiem, który osiągnie najwyższą rangę sumo - wielkiego mistrza Yokozuna.

 