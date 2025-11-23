Ryoyu Kobayashi wygrał niedzielny konkurs Pucharu Świata w Lillehammer i został nowym liderem cyklu. Najlepszy z Polaków - Kamil Stoch - był dwunasty. Sprawdź, jak poradzili sobie inni polscy skoczkowie.
Kamil Stoch zajął 12. miejsce, Dawid Kubacki był 20., a Kacper Tomasiak - 22. w niedzielnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w norweskim Lillehammer.
Wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi przed Słoweńcem Domenem Prevcem, który prowadził po pierwszej serii.
Stoch uzyskał 138,5 m i 123,5 m, zdobywając 253,1 pkt. Kubacki skoczył 128 m i 129 m, otrzymując notę 238,8 pkt. Tomasiak po skokach na 130,5 m i 123,5 m wywalczył 234,8 pkt.
Trzech pozostałych Polaków zakończyło konkurs na pierwszej serii. 35. Żyła skoczył 124,5 m. Wąsek poszybował na odległość 125,5 m i uplasował się na 36. pozycji. Aleksander Zniszczoł oddał najkrótszy skok - 114,5 m i zajął 50. miejsce.