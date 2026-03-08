Kamil Stoch i Kacper Tomasiak zajęli siódme miejsce w konkursie duetów w Pucharze Świata w skokach narciarskich w fińskim Lahti. Tryumfowali Austriacy, którzy w walce o zwycięstwo w konkursie pokonali reprezentantów Słowenii i Finlandii.

Polacy w konkursie duetów w skokach narciarskich w Lahti zajęli siódme miejsce (zdjęcie poglądowe) / Rex Features, IMAGO/Ulrich Wagner / East News

Tryumf Austriaków w Lahti. Polacy na siódmym miejscu

Stoch skoczył 121,5 m, 122,5 m i 122 m, natomiast Tomasiak - 116 m, 123 m i 116 m. W sumie Polacy zgromadzili 776,6 pkt. Najlepsi w Lahti byli Austriacy - Jan Hoerl i Daniel Tschofenig, którzy zdobyli łącznie 858,6 pkt. Wyprzedzili oni Słoweńców, Anze Laniska i Domena Prevca - 836,8 pkt. Na najniższym stopniu podium stanęli gospodarze - Finowie Antti Aalto i Niko Kytosaho - 805,3 pkt.

Tuż za podium uplasowali się Felix Hoffmann i Philipp Raimund z Niemiec. Rywalizację z reprezentantami Finlandii przegrali zaledwie o 1,2 punkty kończąc zawody z dorobkiem 804,1 pkt. Piąte miejsce zajęli Szwajcarzy, a szóste - Norwegowie. Do drugiej serii awansowało 12 ekip, a w trzeciej wystąpiło osiem najlepszych duetów.

W pierwszej serii zdyskwalifikowano Japończyków. Powodem takiej decyzji były zbyt długie narty Rena Nikaido w stosunku do swojej masy ciała.