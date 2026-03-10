Kiedy rząd przeznaczy więcej pieniędzy na polską naukę? Jak zatrzymać młodych naukowców w Polsce? Czy rząd ma plan B na ewentualne weto prezydenta ws. ustawy o SAFE? Między innymi o to Joanna Górska zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Marcina Kulaska, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, sekretarza generalnego Nowej Lewicy. Zapraszamy!

Wideo youtube

Z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego porozmawiamy m.in. o pieniądzach dla polskiej nauki - nasz kraj wydaje na badania ok. 1,5 proc. PKB, podczas gdy średnia unijna to ponad 2 proc. Czy rząd ma plan, by to zmienić? Jak zatrzymać młodych naukowców w Polsce?

Zapytamy też o przyszłość uczelni w czasie niżu demograficznego, o brak miejsc w akademikach i o współpracę nauki z biznesem - czy wreszcie zacznie działać tak jak na Zachodzie.

W rozmowie pojawi się też krajowa polityka i pytania o kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka.

Nie zabraknie również pytań o program SAFE na zbrojenia. Czy rząd ma plan B na ewentualne weto prezydenta?

Na rozmowę Joanny Górskiej zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

