Prokurator Generalny wydał właśnie wytyczne, dotyczące działań prokuratury w sprawach łamania sądowych zakazów prowadzenia pojazdów. To efekt serii publikacji RMF FM, w opisaliśmy problem tysięcy kierowców, wielokrotnie łamiących sądowe wyroki. Wydane w tej sprawie wytyczne są wiążące dla wszystkich prokuratorów.

Prokurator Generalny wydał nowe, wiążące wytyczne dotyczące ścigania łamania sądowych zakazów prowadzenia pojazdów.

To efekt serii publikacji RMF FM o kierowcach wielokrotnie łamiących sądowe wyroki.

Wytyczne nakazują prokuratorom sprawdzenie w dostępnych bazach danych, czy wobec sprawcy toczą się postępowania o jazdę po cofnięciu uprawnień. Jeśli tak - śledczy mają takie sprawy łączyć, co pokaże sądowi skalę zagrożenia w wypadku łagodnego wyroku.

Śledczy mają też gromadzić dla sądu wszelkie dane o popełnionych wcześniej przestępstwach przeciw bezpieczeństwu na drodze.

Prokurator Generalny nakazuje też rozważenie przepadku pojazdu podejrzanego.

Najistotniejsze są jednak wytyczne ws. wymiaru żądanej kary - prokurator tylko wyjątkowo będzie mógł domagać się dla piratów drogowych kary w zawieszeniu. Za ponowne złamanie zakazu prowadzenia w połączeniu z innymi przestępstwami drogowymi zasadą ma być żądanie bezwzględnej kary więzienia.

Ogłoszone dziś wytyczne są wiążące dla wszystkich prokuratorów w kraju.

Surowe kary im niegroźne

We wrześniu ubiegłego roku informowaliśmy, że z danych policji wynika, iż w kraju jest ponad 40 tys. osób przyłapanych łamaniu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, które zamiast karą więzienia zostały ukarane tylko kolejnymi zakazami. Rekordzista miał ich na koncie aż 23, z czego sześć to były zakazy dożywotnie.

Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w tylko w 2024 sądy orzekły zakaz prowadzenia pojazdów wobec 13 084 kierowców. W pierwszym półroczu 2025 roku liczba ta wyniosła już 7 601 przypadków.



