Sporą bimbrownię zlikwidowali na terenie woj. podlaskiego funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Przejęto prawie 1100 l nielegalnego alkoholu i tyle samo zacieru.

Podlaskie: KAS zlikwidowała bimbrownię / Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku /

Do produkcji nielegalnego trunku przyznał się 35-letni właściciel posesji w powiecie hajnowskim, na której terenie zlokalizowano bimbrownię.

W wyniku przeszukania posesji mundurowi znaleźli prawie 1100 l alkoholu o różnej mocy oraz 1100 l zacieru, z którego można by było wyprodukować co najmniej 150 l gotowego wyrobu.

Oprócz alkoholu funkcjonariusze zabezpieczyli również aparaturę służącą do jego produkcji, m.in. kolumnę destylacyjną i sterowniki elektroniczne.

Wobec 35-latka wszczęto postępowanie. Grozi mu grzywna, a nawet więzienie.

Zabezpieczony alkohol zostanie przebadany w białostockim Laboratorium Celnym.