Średniowieczna Brama Kamienna w Pasłęku (woj. warmińsko-mazurskie), pochodząca z XIV wieku, ma zostać udostępniona zwiedzającym. Jak poinformował pasłęcki magistrat, do końca sierpnia ma powstać projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania zabytku.

Brama Kamienna w Pasłęku: plany przebudowy i otwarcia dla zwiedzających / Shutterstock

Brama Kamienna, będąca niegdyś główną bramą wjazdową do miasta, od lat pozostawała nieużytkowana. Obiekt mierzy ponad 21 metrów wysokości. Władze miasta chcą, by brama, po adaptacji, stała się jedną z kluczowych atrakcji turystycznych Pasłęka.

Według wstępnych planów, na najniższym poziomie bramy prezentowane będą tradycje lokalnego rzemiosła, najprawdopodobniej pszczelarstwa. W gminie aktywnie działa koło pszczelarzy, które dysponuje kolekcją narzędzi i akcesoriów związanych z funkcjonowaniem dawnych pasiek. Druga kondygnacja ma służyć wystawom czasowym dotyczącym historii regionu i jego mieszkańców, a także niewielkiej sali multimedialnej. Na najwyższym piętrze powstanie punkt widokowy z panoramą miasta.

Samorząd planuje, że po opracowaniu dokumentacji projektowej, miasto będzie ubiegać się o dofinansowanie remontu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Brama Kamienna zostanie udostępniona turystom pod koniec 2028 roku.

Zakres prac obejmie m.in. rozbiórkę części ścian działowych, odświeżenie wnętrz, wymianę lub naprawę podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposażenia. Ostatni gruntowny remont bramy przeprowadzono w 1997 roku, przy okazji obchodów 700-lecia nadania praw miejskich Pasłękowi.

Brama Kamienna w 2015 r. / Tomasz Waszczuk / PAP

Wspaniała część dawnych fortyfikacji

Brama Kamienna, zwana także Bramą Wysoką lub Wysoką Wieżą, powstała około 1330 roku jako część średniowiecznych fortyfikacji miasta. Jest jedną z dwóch zachowanych historycznych bram w Pasłęku - obok Bramy Młyńskiej. Trzecia, Brama Garncarska, została rozebrana w XIX wieku.



W ostatnich latach został wyremontowany inny z najważniejszych zabytków Pasłęka - dawne mury obronne otaczające stare miasto. Zachowany fragment tych fortyfikacji ma 1200 m długości - to najdłuższe istniejące do dzisiaj średniowieczne mury miejskie w woj. warmińsko-mazurskim.