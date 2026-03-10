Jaki pomysł na edukację zdrowotną ma Ministerstwo Edukacji Narodowej? Czy przedmiot będzie obowiązkowy i czy obejmie kolejne roczniki? Między innymi o tym w środowy wieczór rozmawiać będą uczestnicy specjalnej debaty w Radiu RMF24 i w Faktach RMF FM pod hasłem "Edukacja zdrowotna - co dalej?".

/ Grafika RMF FM

Udział w debacie potwierdzili wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz, lekarz i prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych, a prywatnie tata dwóch córek, które wspólnie z rodzicami zdecydowały o wypisaniu z edukacji zdrowotnej, prof. Filip M. Szymański oraz Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej. Debatę poprowadzi reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.

Do końca marca Ministerstwo Edukacji Narodowej ma przedstawić plany dotyczące przyszłości edukacji zdrowotnej od września 2026 roku. Środowa debata to okazja, by sprawdzić, jakie scenariusze są najbardziej prawdopodobne. Czy program edukacji zdrowotnej zostanie okrojony? Na co położony może być większy nacisk? Czy pojawi się nowa nazwa przedmiotu? A może resort edukacji rozważa jeszcze rezygnację z lekcji o zdrowiu od nowego roku szkolnego?

Te pytania padną w środowy wieczór na żywo w studiu RMF FM i Radia RMF24. Początek godzina 19:00.

W trakcie rozmowy uczestnicy debaty wsłuchają się też w głosy uczniów i dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Edukacja zdrowotna? Trzech na dziesięciu uczniów

Od 1 września edukacja zdrowotna została wprowadzona w klasach IV-VIII szkół podstawowych (jedna godzina tygodniowo, w klasie VIII tylko w pierwszym semestrze) oraz w szkołach ponadpodstawowych (jedna godzina tygodniowo przez dwa lata). Zakres tematyczny jest szeroki - obejmuje zdrowie fizyczne, psychiczne, seksualne, społeczne oraz środowiskowe na wszystkich etapach życia.

MEN podało, że w zajęciach z nowego przedmiotu bierze udział 920 925 uczniów, czyli jedynie ok. 30 proc. wszystkich uprawnionych.

Z opublikowanych danych wynika, że największym zainteresowaniem edukacja zdrowotna cieszy się wśród uczniów podstawówek. Na zajęcia z przedmiotu chodzi 40,36 proc. uprawnionych. W liceach ogólnokształcących ten wynik jest znacznie gorszy (10,08 proc.). W technikach frekwencja wynosi 7,78 proc., w branżowych szkołach I stopnia 14,40 proc., a w szkołach artystycznych 18,33 proc.