W Strasburgu ogłoszono nazwiska pierwszych laureatek i laureatów Europejskiego Orderu Zasługi. Są wśród nich były prezydent Polski Lech Wałęsa, była kanclerz Niemiec Angela Merkel i przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Były prezydent Lech Wałęsa / Andrzej Jackowski / PAP

Europa zawsze była budowana przez ludzi. Przez łączenie podziałów, przełamywanie barier, obalanie dyktatur i przezwyciężanie kryzysów dla lepszej przyszłości naszego kontynentu. To europejskie zaangażowanie zasługuje na upamiętnienie - podkreślała szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. Europejskim Orderem Zasługi honorujemy tych, którzy nie tylko wierzyli w Europę, ale którzy pomogli ją budować - tłumaczyła.

Kandydatów do wyróżnienia nowym orderem zgłaszali szefowie państw lub rządów, marszałkowie parlamentów oraz przewodniczący instytucji unijnych. Selekcji dokonał komitet, w skład którego oprócz Metsoli weszli wiceprzewodniczące PE Sophie Wilmes i Ewa Kopacz, a także były unijny komisarz Michel Barnier, były szef Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso, były szef unijnej dyplomacji Josep Borrell oraz były premier Włoch Enrico Letta.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski / Andrew Kravchenko / PAP/EPA

Tytuł Wybitnego Członka Europejskiego Orderu Zasługi otrzymali: były prezydent Polski Lech Wałęsa, była kanclerz Niemiec Angela Merkel oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Tytuł Honorowego Członka Europejskiego Orderu Zasługi przyznano 10 osobom, w tym byłemu polskiemu premierowi Jerzemu Buzkowi. Inni wyróżnieni w tej kategorii to m.in. Valdas Adamkus, były prezydent Litwy, kardynał Pietro Parolin, były Sekretarz Generalny NATO Javier Solana oraz Maia Sandu, prezydent Mołdawii.



Tytuł Członka Europejskiego Orderu Zasługi nadano siedmiu osobom, w tym ukraińskiej obrończyni praw człowieka, laureatce Pokojowej Nagrody Nobla Ołeksandrze Matwijczuk.

Laureaci zostaną zaproszeni na oficjalną uroczystość wręczenia odznaczeń. Odbędzie się ona w maju w Strasburgu.