​Bezprecedensowa akcja ratunkowa na jednym z najbardziej odizolowanych zakątków świata. Brytyjskie władze wysłały zespół lekarzy wojskowych na spadochronach na wyspę Tristan da Cunha, by udzielić pomocy obywatelowi podejrzanemu o zakażenie hantawirusem. To pierwszy taki przypadek w historii brytyjskiej armii. Sytuacja na wycieczkowcu MV Hondius, z którego pochodzi pacjent, budzi poważne obawy epidemiologiczne.

Brytyjskie służby podjęły wyjątkowe działania, by ratować życie swojego obywatela przebywającego na wyspie Tristan da Cunha. To niewielkie, zamieszkane przez zaledwie 221 osób terytorium, położone jest na południowym Atlantyku, tysiące kilometrów od najbliższego kontynentu. Brak pasa startowego uniemożliwia lądowanie samolotów, a dotarcie na wyspę możliwe jest wyłącznie drogą morską. W obliczu zagrożenia zdrowia i życia, brytyjskie ministerstwo obrony zdecydowało się na niecodzienny krok - zrzut personelu medycznego i sprzętu na spadochronach.

Do akcji skierowano sześciu spadochroniarzy i dwóch lekarzy z elitarnej 16. Brygady Powietrznodesantowej. Ich zadaniem jest udzielenie natychmiastowej pomocy mężczyźnie, u którego podejrzewa się zakażenie groźnym hantawirusem. Warunki pogodowe na wyspie, gdzie średnia prędkość wiatru często przekracza 40 km/h, dodatkowo utrudniły operację.

Hantawirus na wycieczkowcu. Trzy zgony i kolejne przypadki zakażeń

Początkiem dramatycznych wydarzeń była podróż wycieczkowcem MV Hondius, który 1 kwietnia wyruszył z Ushuai w Argentynie, kierując się na północny Atlantyk z przystankami m.in. na Tristan da Cunha i Wyspie Świętej Heleny. 14 kwietnia jeden z pasażerów - brytyjski obywatel - opuścił statek na wyspie. Dwa tygodnie później pojawiły się u niego pierwsze objawy choroby.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała, że na pokładzie MV Hondius wykryto już osiem przypadków zakażenia hantawirusem. Trzy osoby zmarły. Dwóch innych brytyjskich pasażerów statku zostało hospitalizowanych w Republice Południowej Afryki oraz Holandii. Pozostali, którzy nie wykazują objawów, zostaną przetransportowani do Wielkiej Brytanii specjalnymi lotami czarterowymi i poddani 45-dniowej kwarantannie.

Izolacja i walka z czasem

Mężczyzna, któremu udzielana jest pomoc na Tristan da Cunha, przebywa w izolacji. Jego stan określany jest jako stabilny, jednak sytuacja wymagała natychmiastowej interwencji ze względu na potencjalne ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa na wyspie. Tristan da Cunha, ze względu na swoje położenie i ograniczone możliwości medyczne, jest szczególnie narażona na skutki ewentualnej epidemii.

Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA) podkreśla, że wszyscy pasażerowie wycieczkowca, którzy nie wykazują objawów, zostaną poddani ścisłej izolacji po powrocie do kraju. Służby sanitarno-epidemiologiczne monitorują sytuację, by zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się hantawirusa.