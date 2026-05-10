Będzie śledztwo w sprawie wypadku podczas zawodów skuterów wodnych na Wiśle w Płocku. W sobotę zginął tam 18-letni uczestnik mistrzostw.

Tragiczny wypadek podczas zawodów na Wiśle w Płocku

W sobotę na Wiśle w Płocku podczas zawodów skuterów wodnych doszło do śmiertelnego wypadku.

W wyniku zderzenia dwóch skuterów zginął 18-letni sternik.

Tragiczny wypadek w Płocku

W sobotę podczas rozgrywanej na Wiśle w Płocku I Rundy Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych - Runda Mistrzostw Mazowsza w klasie stockbox doszło do zderzenia dwóch tego typu pojazdów. Jak podała tuż po wypadku policja, w wyniku odniesionych obrażeń zmarł 18-letni sternik jednego ze skuterów . Zawody zostały przerwane.

W niedzielę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski powiedział PAP, że w związku ze zdarzeniem zostanie wszczęte śledztwo, najprawdopodobniej z art. 160 Kodeksu karnego, który dotyczy narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, przy czym postępowanie obejmować ma także art. 155, który mówi o nieumyślnym spowodowaniu śmierci - postępowanie formalnie zostanie wszczęte w poniedziałek.

Prokurator Maliszewski potwierdził, że w wyniku zderzenia dwóch skuterów wodnych w trakcie trwających na Wiśle zawodów zmarł 18-latek kierujący jednym z tych pojazdów; sternik drugiego skutera, 54-latek, przeżył - był trzeźwy, pobrana została od niego krew do dalszych badań.

Oba skutery zostały zabezpieczone do szczegółowych oględzin. Zabezpieczono także kombinezon i kask ofiary wypadku. Sekcja zwłok 18-latka planowana jest wstępnie na przyszły tydzień - zaznaczył rzecznik płockiej Prokuratury Okręgowej.

Dodał, iż tuż po zdarzeniu wykonano wiele istotnych czynności dowodowych, w tym przeprowadzono oględziny trasy zawodów, którą poruszały się skutery.

Przesłuchano kilkunastu świadków

Przesłuchanych zostało także kilkunastu świadków, w tym wszyscy uczestnicy przejazdu, podczas którego doszło do zderzenia skuterów. W sumie to 12 osób, a także kilku sędziów. Czynności te zostały przeprowadzone od razu, ponieważ są to osoby z całej Polski, jak również z zagranicy - podkreślił prokurator Maliszewski.

Rzecznik płockiej Prokuratury Okręgowej wspomniał jednocześnie, iż w ramach czynności prowadzonych jeszcze przed formalnym wszczęciem śledztwa, oprócz pierwszych zeznań świadków, zebrano też wiele innych, ważnych materiałów dowodowych - to m.in. dokumentacja zawodów, określająca ich regulamin oraz to, w jaki sposób uczestnicy zawodów mieli się poruszać skuterami, a także nagrania filmowe, w tym wykonane z dronów.

Organizatorem I Rundy Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych - Runda Mistrzostw Mazowsza w klasie stockbox byli Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Płocku. Śledztwo, dotyczące śmiertelnego wypadku w trakcie tych zawodów prowadzić ma płocka Prokuratura Rejonowa.