​Nieoczekiwany zwrot w sprawie napastnika reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej Elye Wahi. Piłkarzowi początkowo odmówiono wjazdu do Kanady na sobotni mecz z reprezentacją Niemiec w Toronto z uwagi na podejrzenia, że miał brać udział w ustawianiu meczów rozgrywek ligi francuskiej. Jak podaje agencja AFP, powołując się na źródła zbliżone do 23-letniego zawodnika, ostatecznie będzie mógł zagrać przeciwko Niemcom.

Napastnik Wybrzeża Kości Słoniowej nie zostanie wpuszczony do Kanady / ENRIC FONTCUBERTA / PAP/EPA

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Wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Niemcami w sobotę w Toronto. Iworyjska federacja (FIF) poinformowała, że Wahi nie będzie mógł się tam udać z USA razem z drużyną, ponieważ "na tym etapie nie zostały uzyskane niezbędne zezwolenia administracyjne na wjazd na terytorium Kanady". Wcześniej ten zawodnik spędził 55 minut na boisku w wygranym 1:0 meczu z Ekwadorem w Filadelfii.

Głos w sprawie udziału zawodnika Wybrzeża Kości Słoniowej zabrała jego prawniczka Marie Dose. Zapewniła, że zawodnik "nie podlega żadnym prawnym ograniczeniom", ponieważ na tym etapie nie jest o nic oskarżony. Kanada miała celowo opóźnić decyzję o wydaniu wizy, aby zbadać okoliczności tej sprawy, ale ostatecznie wydała zgodę na wjazd - donosi AFP.

Podejrzenia o ustawianie meczów

W środę Francuska Liga Piłkarska poinformowała, że na arenie międzynarodowej postawiono "niezwykle dużą liczbę zakładów" na to, że Wahi otrzyma żółtą kartkę w meczu Ligue 1 jego OGC Nice z Metz u siebie 17 maja. Spotkanie zakończyło się remisem 0:0, a Wahi rzeczywiście został w nim ukarany żółtą kartką. Liga francuska przekazała informacje o możliwym popełnieniu przestępstwa odpowiednim organom ścigania i komórkom ds. hazardu, a także Francuskiej Federacji Piłkarskiej.

Oświadczenie federacji Wybrzeża Kości Słoniowej. "Oferujemy pełne wsparcie"

Zajmująca się sprawą prokuratura w Marsylii oświadczyła, że "23-letni zawodowy piłkarz, grający w Ligue 1 we Francji, został aresztowany 29 maja 2026 roku w ramach prowadzonego przez nią śledztwa". Jak dodano, zawodnik został zwolniony po przesłuchaniu, ale śledztwo jest w toku. Iworyjska federacja poinformowała, że nie została oficjalnie powiadomiona o "żadnych postępowaniach sądowych ani administracyjnych" dotyczących Wahiego. "W tym szczególnie delikatnym okresie FIF oferuje piłkarzowi pełne wsparcie i potwierdza swoje zaufanie do niego. Elye Wahi pozostaje ważnym członkiem reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej" - napisano w oświadczeniu.

17 maja odbyła się ostatnia kolejka sezonu Ligue 1. Niecałe dwa tygodnie później Wahi pomógł walczącemu o utrzymanie Nice pozostać w elicie, strzelając dwa gole w wygranym 4:1 rewanżowym meczu barażowym z Saint-Etienne. Pierwsze spotkanie, w którym Wahi nie mógł wystąpić z powodu kartek, zakończyło się bezbramkowym remisem. 23-letni napastnik dołączył w styczniu do Nice na zasadzie wypożyczenia z Eintrachtu Frankfurt. Strzelił dziewięć goli w 18 meczach i pomógł zespołowi dotrzeć do finału Pucharu Francji.