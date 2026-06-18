Dumnie noszący koszulkę meksykańskiej kadry kaczor Merlin stał się nieoficjalną maskotką trwającego mundialu. Zwierzę zyskało dużą popularność w sieci. Co ciekawe, ptakiem zainteresowała się nawet FIFA.

Kaczor jest widywany w centrum miasta Meksyk - towarzyszy ulicznym sprzedawcom wody. Jego opiekunowie kupili mu miniaturową koszulkę reprezentacji Meksyku. Merlin nosi również małe skarpetki, które chronią jego łapy podczas wędrówek po rozgrzanych i twardych chodnikach miasta.

Jak wyjaśniła meksykańskim mediom opiekunka kaczora-celebryty, Karla Ivette Gomez, Merlin nie towarzyszy jej w pracy codziennie. Ptak należy do jej syna Cristiana. Pojawia się przy jej wózku z wodą jedynie w weekendy, gdy chłopiec ma wolne od szkoły.

"Bohater nie zawsze nosi medale"

Filmy z uroczym kaczorem błyskawicznie obiegły platformy społecznościowe, stając się internetowym wiralem. Ptak zyskał przydomek "pato mundialista" (mundialowa kaczka) i szybko stał się też bohaterem licznych memów.

"Nie ma na koncie trofeów, nie trafia na okładki. Bo prawdziwy bohater nie zawsze nosi medale" - głosi tekst piosenki "Merlin, el pato mundialista", która w poniedziałek pojawiła się w serwisie YouTube.

Czy Merlin lepszy od innych maskotek mistrzostw?

Merlin funkcjonuje jako nieoficjalna maskotka mistrzostw świata. Internauci zestawiają jego wizerunek z Zayu - jaguarem będącym oficjalną maskotką turnieju w Meksyku (obok Clutcha, bielika reprezentującego USA, i Maple’a, łosia symbolizującego Kanadę). Zdaniem wielu użytkowników sieci Merlin jest bardziej autentyczny, charyzmatyczny i bliższy kibicom.

Jak przekazała agencja AP, kaczorem zainteresowała się nawet FIFA. W poniedziałek jej przedstawiciele mieli spotkać się z Merlinem oraz jego opiekunami, zrobić mu zdjęcia i nagrać krótką reklamę.

Część internautów widzi w Merlinie symbol mundialu ludowego - rozgrywającego się poza stadionami. To dla nich uosobienie spontanicznego, ulicznego kibicowania, dostępnego dla wszystkich, niezależnie od zasobności portfela. Dostęp do meczów na żywo pozostaje poza zasięgiem wielu mieszkańców Meksyku ze względu na wysokie ceny biletów.

Mistrzostwa świata w piłce nożnej zakończą się 19 lipca. Po raz pierwszy w historii turniej organizują trzy kraje: Meksyk, Kanada i Stany Zjednoczone. 

W Meksyku, który samodzielnie organizował mundial w 1970 i 1986 r., mecze odbywają się w stolicy kraju, w Guadalajarze i Monterrey.

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