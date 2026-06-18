Filmy z uroczym kaczorem błyskawicznie obiegły platformy społecznościowe, stając się internetowym wiralem. Ptak zyskał przydomek "pato mundialista" (mundialowa kaczka) i szybko stał się też bohaterem licznych memów.

"Nie ma na koncie trofeów, nie trafia na okładki. Bo prawdziwy bohater nie zawsze nosi medale" - głosi tekst piosenki "Merlin, el pato mundialista", która w poniedziałek pojawiła się w serwisie YouTube.



Kaczor Merlin / AA/ABACA / PAP/Abaca

Czy Merlin lepszy od innych maskotek mistrzostw?

Merlin funkcjonuje jako nieoficjalna maskotka mistrzostw świata. Internauci zestawiają jego wizerunek z Zayu - jaguarem będącym oficjalną maskotką turnieju w Meksyku (obok Clutcha, bielika reprezentującego USA, i Maple’a, łosia symbolizującego Kanadę). Zdaniem wielu użytkowników sieci Merlin jest bardziej autentyczny, charyzmatyczny i bliższy kibicom.