Dumnie noszący koszulkę meksykańskiej kadry kaczor Merlin stał się nieoficjalną maskotką trwającego mundialu. Zwierzę zyskało dużą popularność w sieci. Co ciekawe, ptakiem zainteresowała się nawet FIFA.
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Kaczor jest widywany w centrum miasta Meksyk - towarzyszy ulicznym sprzedawcom wody. Jego opiekunowie kupili mu miniaturową koszulkę reprezentacji Meksyku. Merlin nosi również małe skarpetki, które chronią jego łapy podczas wędrówek po rozgrzanych i twardych chodnikach miasta.
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