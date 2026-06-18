Czy Prawo i Sprawiedliwość usiądzie do stołu z rządem Donalda Tuska, by wspólnie rozmawiać o reformie ochrony zdrowia? Czy w obliczu skandalu w Warszawskim Szpitalu Południowym możliwa jest ponadpartyjna zgoda, czy raczej czeka nas kolejny polityczny spór? Wrócimy do sprawy lekarza, który miał zarobić nawet 1,6 miliona złotych rocznie. Czy to przykład jednostkowego nadużycia, czy raczej efekt systemu, który pozwala na takie sytuacje? I czy problemem są konkretne osoby, czy brak realnej kontroli? Gościem Piotra Salaka w Rozmowie o 7 będzie senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski, lekarz i były marszałek Senatu.

Stanisław Karczewski / Piotr Szydłowski / RMF FM

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Zapytamy także o przyszłość samego lekarza, który już zrezygnował z mandatu radnego dzielnicy Ursus, zwrócił też część środków, złożył wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do czasu zakończenia postępowania przez naczelnego rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Czy konsekwencje tej sprawy przekreślą jego karierę zawodową, czy skończy się jedynie na odpowiedzialności dyscyplinarnej?

W rozmowie pojawi się również temat pomysłów zmian w systemie - od jawności zarobków lekarzy po propozycje ich ograniczania. Czy wprowadzenie maksymalnych wynagrodzeń ma sens i czy da się sprawiedliwie wycenić pracę specjalistów w zależności od ich kompetencji i doświadczenia?

Poruszymy także kwestie finansowania ochrony zdrowia - czy obecny system wycen świadczeń wymaga gruntownej zmiany i czy nadal powinniśmy automatycznie podnosić wynagrodzenia medyków zgodnie z ustawą? A może - jak proponują niektórzy - konieczne jest czasowe zamrożenie podwyżek?

Nie zabraknie również wątków politycznych - zapytamy o relacje wewnątrz obozu prawicy i o to, które środowisko jest dziś bliższe senatorowi: Mateusza Morawieckiego czy Przemysława Czarnka.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!