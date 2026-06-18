​W czwartek po południu na krakowskim osiedlu Kliny-Zacisze doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem dzików. W rejonie kościoła pw. Rafała Kalinowskiego locha z młodymi zaatakowała wózek z rocznym dzieckiem - donosi serwis lovekrakow.pl. Wózek został przewrócony przez zwierzą, a roczne dziecko trafiło do szpitala. Mieszkańcy alarmują, że dziki coraz częściej pojawiają się w pobliżu domów.

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Dzik zaatakował wózek z rocznym dzieckiem na osiedlu Kliny-Zacisze w Krakowie.

Dziecko zostało przewiezione do szpitala na dalsze badania.

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Do zdarzenia doszło w czwartek, tuż przed godziną 17, w rejonie kościoła pw. Rafała Kalinowskiego na osiedlu Kliny-Zacisze w Krakowie. Według relacji świadków na jednej z osiedlowych alejek nagle pojawiła się locha prowadząca młode. Zwierzę niespodziewanie ruszyło wprost na wózek, w którym znajdowało się roczne dziecko.

W wyniku ataku wózek został przewrócony. Maluch trafił pod opiekę ratowników medycznych. Następnie został przewieziony do szpitala na dalsze badania.

Świadkowie zdarzenia są w szoku i nie kryją obaw o bezpieczeństwo najmłodszych.

Narastający problem dzików na osiedlu

Atak dzika to nie pierwszy taki przypadek w tej okolicy. Mieszkańcy osiedla Kliny-Zacisze od dawna zgłaszają problem z dzikami, które coraz śmielej podchodzą pod domy i bloki. Jak mówią, w ostatnich dniach sytuacja uległa wyraźnemu pogorszeniu. Zwierzęta są widywane niemal codziennie, a ich obecność budzi coraz większy niepokój.