​Sąd w Płocku zakończył rozpoznawanie wniosku Igora M. pseudonim "Patyk" o zasądzenie zadośćuczynienia oraz odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie w związku z zarzutem zabójstwa byłego Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Papały. Sąd ogłosi swoją decyzję 26 czerwca.

Igor M. domaga się zadość uczynienia za niesłuszny areszt / Tomasz Gzell / PAP

Sąd Okręgowy w Płocku ogłosi 26 czerwca 2026 r. decyzję w sprawie wniosku Igora M., ps. Patyk, o zadośćuczynienie i odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie.

Sprawa dotyczy aresztowania Igora M. w związku z zarzutem zabójstwa b. Komendanta Głównego Policji Marka Papały w 1998 r.; p ostępowanie toczyło się od 15 czerwca w specjalnej sali sądu, z wyłączeniem jawności i przy nadzwyczajnych środkach bezpieczeństwa.

W listopadzie 2023 r. Igor M. został prawomocnie uniewinniony od zarzutu zabójstwa Marka Papały.

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Postępowanie dotyczące zadośćuczynienia i odszkodowania za niesłuszne tymczasowe aresztowanie w związku z prowadzonym przeciwko Igorowi M. postępowaniem związanym z zabójstwem w 1998 r. ówczesnego szefa policji toczyło się od 15 czerwca w specjalnej sali płockiego Sądu Okręgowego, poza jego główną siedzibą, z wyłączeniem jawności i przy nadzwyczajnych środkach bezpieczeństwa.

Środki te, w tym wzmocnione siły policji, strzegące dostępu do sali rozpraw znajdującej się w budynku na terenie oddzielonym murem i monitorowanym, w sąsiedztwie płockiego Zakładu Karnego, zostały zastosowane z uwagi na to, że w innych postępowaniach Igor. M. występuje w roli świadka koronnego. Rozpoznając jego wniosek o zadośćuczynienia i odszkodowanie, sąd wyznaczył tam cztery terminy rozpraw, w tym ostatnią na 18 czerwca.

Pełnomocnicy stron odmawiają komentarza

Po zakończeniu czwartkowej rozprawy z bramy prowadzącej do budynku z salą sądową, gdzie toczyło się postępowanie, wyjechało kilka nieoznakowanych samochodów na sygnale i policyjny radiowóz. Następnie strzeżony przez innych funkcjonariuszy teren opuścili pełnomocnicy stron. Odmówili oni jednak informacji na temat przebiegu postępowania oraz decyzji sądu, powołując się na wyłączenie jawności.

Postępowanie zostało zakończone. Ogłoszenie rozstrzygnięcia nastąpi 26 czerwca - powiedziała w czwartek rzeczniczka płockiego Sądu Okręgowego Iwona Wiśniewska-Bartoszewska. Wyjaśniła, że samo ogłoszenie rozstrzygnięcia będzie jawne, natomiast niejawne będzie jego uzasadnienie.

Igor M. uniewinniony

W listopadzie 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnie uniewinnił Igora M., ps. Patyk, od zarzutu zabójstwa b. Komendanta Głównego Policji podinsp. Marka Papały, który pełnił tę funkcję od stycznia 1997 r. do stycznia 1998 r. B. szef polskiej policji został zastrzelony przy ul. Rzymowskiego w Warszawie 25 czerwca 1998 r. w samochodzie przed blokiem, w którym mieszkał.

W związku z tą sprawą Igor M. był tymczasowo aresztowany od kwietnia 2012 r. do listopada 2015 r. W październiku 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie nieprawomocnie uniewinnił go od zarzutu zabójstwa nadinsp. Marka Papały. Wraz z "Patykiem", wobec którego prokuratura wnioskowała o dożywocie, uniewinniono też sześć innych osób. Po tej decyzji oskarżenie wniosło apelację. Ustalenia prokuratury w sprawie oparte były w znacznej części na zeznaniach świadka koronnego Roberta P. - byłego członka grupy przestępczej, do której należał także Igor M. Według prokuratury do zabójstwa b. Komendanta Głównego Policji miało dojść w wyniku napadu rabunkowego przeprowadzanego przez kilkuosobową grupę, a sprawcy zamierzali ukraść samochód Marka Papały, przy czym prawdopodobnie nie wiedzieli do kogo on należy.

Wniosek o zadośćuczynienie i odszkodowanie

Wniosek Igora M. o zadośćuczynienie i odszkodowanie od Skarbu Państwa za niesłuszne tymczasowe aresztowanie dotyczy - według źródła PAP zbliżonego do postępowania - łącznie ponad 5,2 mln zł. Z oficjalnych informacji uzyskanych w płockim Sądzie Okręgowym wynika z kolei, że wniosek ten trafił tam w lutym 2025 r. na mocy postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Stało się tak zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, które dotyczą obowiązków sądu, z którego działalnością związane jest dochodzone roszczenie.