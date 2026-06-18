Reprezentacja Polski kobiet w piłce nożnej poznała rywalki w barażach o udział w przyszłorocznych mistrzostwach świata w Brazylii. Biało-Czerwone w pierwszej rundzie zmierzą się z Belgią, a w przypadku zwycięstwa ich kolejnym przeciwnikiem będzie lepszy z pary Irlandia-Kazachstan. Losowanie odbyło się w czwartek w szwajcarskim Nyonie.

Ewelina Kamczyk w trakcie spotkania ze Słowenią / Piotr Matusewicz / East News

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Trudna droga do Brazylii

Eliminacje do mundialu 2027 rozgrywane były w ramach Ligi Narodów 2026. Polki rywalizowały w najwyższej Dywizji A, jednak w swojej grupie musiały uznać wyższość Francji, Holandii i Irlandii, zajmując ostatnie miejsce. Bezpośredni awans na mistrzostwa świata uzyskały cztery zwycięskie drużyny z Dywizji A - Francja, Niemcy, Dania i Hiszpania.

Pozostałe zespoły, w tym Polska, trafiły do baraży. O rozstawieniu decydowały wyniki osiągnięte w Lidze Narodów.

Dwa etapy baraży

W pierwszej rundzie Biało-Czerwone zmierzą się z Belgijkami, które w swojej grupie Dywizji B zajęły drugie miejsce, ustępując jedynie Szkotkom. Jeśli Polki pokonają Belgijki, w drugiej rundzie baraży czeka je starcie ze zwycięzcą pary Irlandia - Kazachstan.

Losowanie okazało się dla naszej reprezentacji korzystne, ponieważ udało się uniknąć bardzo silnych zespołów, takich jak Anglia czy Norwegia. Warto jednak przypomnieć, że w ostatniej edycji Ligi Narodów Polki dwukrotnie mierzyły się z Irlandią, przegrywając 2:3 i 0:1.

Możliwe jeszcze jedno spotkanie

W drugiej rundzie baraży utworzonych zostanie osiem par. Siedem zwycięskich drużyn uzyska bezpośredni awans na mundial. Ósma ekipa będzie musiała jeszcze stoczyć baraż interkontynentalny, który odbędzie się w lutym 2027 roku. O tym, które drużyny awansują bezpośrednio, zdecyduje ranking po Lidze Narodów. Polska zajmuje w nim 14. miejsce, a Irlandia - 9.

Jeśli Biało-Czerwone przejdą przez obie rundy baraży, a w pozostałych parach zwyciężą wyżej notowane zespoły, polskie piłkarki będą musiały jeszcze powalczyć w barażu interkontynentalnym o miejsce na mundialu.

Brazylijski mundial rozpocznie się 24 czerwca 2027.

