Czy rząd planuje zaostrzyć przepisy w sprawie uzyskania prawa jazdy dla obcokrajowców? Czy Polska wskazała już Amerykanom konkretne lokalizacje pod stałą bazę wojskową? Ile może kosztować Polskę przygotowanie infrastruktury dla stałej obecności wojsk USA? Kiedy faktycznie rozpoczną się prace na stacji Warszawa Wschodnia? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Dariusza Klimczaka, ministra infrastruktury z PSL. Zapraszamy!

Dariusz Klimczak / Jakub Rutka / RMF FM

Z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem porozmawiamy m.in. o infrastrukturalnych aspektach stałej bazy wojsk USA w Polsce. Jakie lokalizacje są brane pod uwagę? Czy kluczowe będą węzły logistyczne i kolejowe?

Zapytamy także o rekordowe plany rozbudowy kolei. Rząd chce do 2050 roku wydać nawet 610 miliardów złotych na nowe linie kolejowe. Skąd wziąć takie pieniądze? Dlaczego w projektowanej zintegrowanej sieci kolejowej nie znalazł się Radom?

Będziemy pytać również o duże inwestycje: przebudowę Warszawy Wschodniej, przyszłość tunelu średnicowego pod Łodzią oraz harmonogram budowy nowego centralnego lotniska w Baranowie.

Nie zabraknie też tematów związanych z bezpieczeństwem na drogach. Po głośnych wypadkach z udziałem kierowców spoza Unii Europejskiej zapytamy o zaostrzenie zasad uznawania zagranicznych praw jazdy, obowiązkowe szkolenia i wymogi językowe dla kierowców świadczących usługi przewozowe.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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