Zwrot w sprawie rodziny bohatera spotkania Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka. Po interwencji amerykańskich polityków matka bramkarza reprezentacji wyspiarskiego kraju, Josimara Vozinhi Diasa, będzie mogła przyjechać na mistrzostwa świata w USA. Wcześniej zawodnik skarżył się, że były problemy z przyznaniem kobiecie wizy. Chodziło o wpłacenie 15 tysięcy dolarów kaucji.
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Lider demokratycznej mniejszości w Izbie Reprezentantów, Hakeem Jeffries ogłosił sukces swojej interwencji w wydanym oświadczeniu, w którym podkreślił, że gra 40-letniego bramkarza, który był bohaterem remisowego spotkania z faworyzowaną Hiszpanią zainspirowała cały świat.
"Radość ta nieco osłabła, gdy Vozinha ze łzami w oczach wyznał, że jego matka nie mogła osobiście obejrzeć kultowego występu syna z powodu komplikacji wizowych. Żadna matka nie powinna przegapić okazji, by zobaczyć, jak jej dziecko tworzy historię" - napisał polityk. Jak powiedział, po jego rozmowie z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio, władze USA zgodziły się na pominięcie obowiązku wpłacenia 15 tys. kaucji, jakiej USA wymagają od kabowerdeńskich obywateli za wydanie wizy.