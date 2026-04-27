Dramat holenderskiego piłkarza. Xavi Simons nie wystąpi w mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku. 23-letni pomocnik ogłosił to w mediach społecznościowych, dodając, że ma "złamane serce".

Xavi Simons doznał poważnej kontuzji kolana i nie zagra na mundialu

Xavi Simons doznał urazu kolana podczas sobotniego meczu Tottenhamu Hotspur z Wolverhampton Wanderers (1:0) w angielskiej Premier League. Mimo zwycięstwa "Koguty" czeka trudna walka o utrzymanie już bez Holendra.

"Mój sezon został gwałtownie zakończony i staram się sobie to poukładać. Marzyłem o tym, żeby walczyć dla swojego zespołu, a teraz tę szansę mi odebrano, razem z mistrzostwami świata. Reprezentowanie mojego kraju latem... po prostu legło w gruzach. Trochę czasu potrwa mi poradzenie sobie z tym, ale będę się starał być możliwie najlepszym członkiem zespołu. Jestem pewien, że wspólnie wygramy tę walkę" - napisał Simons.

Spodziewano się, że będzie on jednym z kluczowych zawodników reprezentacji Holandii podczas tegorocznego mundialu. Odegrał już ważną rolę w tym zespole w mistrzostwach Europy w 2024 roku, gdy "Pomarańczowi" dotarli do półfinału.

W Ameryce Północnej Holandia zagra w grupie F z Japonią, Szwecją i Tunezją.