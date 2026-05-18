Policja z Tarnowskich Gór apeluje do mieszkańców o pomoc w identyfikacji mężczyzny, który w połowie stycznia wtargnął do jednego z domów w Radzionkowie i oddał strzały z broni palnej. Funkcjonariusze opublikowali portret pamięciowy oraz nagrania z monitoringu, licząc na informacje, które pozwolą zatrzymać sprawcę. Gwarantują anonimowość wszystkim zgłaszającym.

Portret pamięciowy poszukiwanego mężczyzny / Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach

Do niebezpiecznego incydentu doszło 16 stycznia 2026 roku przy ulicy Długiej w Radzionkowie w województwie śląskim. Według ustaleń śledczych, po godz. 19:30 nieznany mężczyzna wszedł do jednego z domów jednorodzinnych i oddał strzały z broni palnej w kierunku przebywającej tam osoby. Na szczęście nikt nie został ranny. Sprawca natychmiast zbiegł z miejsca zdarzenia.

Od tamtej pory tarnogórscy policjanci, pod nadzorem prokuratora, prowadzą czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy. Za zgodą Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach opublikowano portret pamięciowy oraz nagrania z kamer monitoringu, które mogą pomóc w identyfikacji sprawcy.

Rysopis i szczegóły ubioru

Policja podaje szczegółowy rysopis poszukiwanego mężczyzny:

wiek około 45 lat,

szczupła budowa ciała,

wzrost około 170 cm,

trójkątna twarz,

normalna cera,

ciemny, gęsty kilkudniowy zarost,

ciemne oczy,

okulary korekcyjne w czarnych, grubych oprawkach.

W dniu zdarzenia mężczyzna ubrany był w szarą kurtkę z kapturem, czarne spodnie, białe buty oraz charakterystyczną zimową czapkę z napisem "Pitbull".



Policja apeluje o pomoc

Osoby, które rozpoznają mężczyznę z nagrań lub portretu pamięciowego, proszone są o kontakt z policją. Informacje można przekazywać pod numerami telefonów:

47 853 42 80,

47 853 42 86,

47 853 42 55,

numerem alarmowym 112.

Możliwy jest także kontakt mailowy: kryminalny@tarnowskie-gory.ka.policja.gov.pl. Policja zapewnia pełną anonimowość wszystkim zgłaszającym.