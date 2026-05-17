Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie przegrali w Turynie z drużyną Sir Sicoma Monini Perugia 0:3 (27:29, 18:25, 15:25) w finale Ligi Mistrzów.

Podopieczni trenera Michała Winiarskiego drugi rok z rzędu zakończyli rozgrywki na drugim miejscu, a włoski zespół obronił tytuł.

Finał był powtórką z ubiegłorocznej edycji, jednak wówczas w decydującym meczu w Łodzi ekipa z Kamila Semeniukiem w składzie zwyciężyła 3:2.

Wcześniej w Turynie w meczu o trzecie miejsce Ziraat Bankkart Ankara, którego barw bronił Tomasz Fornal, pokonał PGE Projekt Warszawa 3:2.

Najbardziej utytułowanym polskim zespołem w europejskich pucharach pozostaje ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, która triumfowała w LM w latach 2021-2023, w tym w 2023 roku w pierwszym w historii polskim finale, pokonując drużynę z Jastrzębia-Zdroju.