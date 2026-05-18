Udało się zebrać gigantyczną kaucję za Andrija Jermaka - byłego szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Jego zwolennicy zdobyli 140 mln hrywien (ponad 11,5 mln zł) - przekazują źródła "Ukraińskiej Prawdy". W poniedziałek tuż przed godz. 10 polskiego czasu Jermak opuścił areszt.

Andrij Jermak

W czwartek Wyższy Sąd Antykorupcyjny Ukrainy zdecydował o aresztowaniu Andrija Jermaka, byłego szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy, jeśli nie wpłaci kaucji 140 mln hrywien (ponad 11,5 mln zł).

Zwolennicy Jermaka zebrali wymaganą kaucję - sąd potwierdził wpłatę ponad 140 mln hrywien, a Jermak opuścił areszt.

W akcję wpłat zaangażowało się około 200 osób, niektóre przelewy wynosiły nawet jedną kopiejkę.

W czwartek Wyższy Sąd Antykorupcyjny Ukrainy zdecydował o aresztowaniu Andrija Jermaka , byłego szefa kancelarii prezydenta Zełenskiego, jeśli nie wpłaci kaucji 140 mln hrywien (ponad 11,5 mln zł). Dziś sąd potwierdził, że wymagana kaucja wpłynęła. Jermak został wypuszczony z aresztu.

Według źródeł "Ukraińskiej Prawdy" dokonano około 200 wpłat. Były nawet takie, które wynosiły jedną kopiejkę - czyli mniej niż jednego eurocenta. Łączna kwota zebranych pieniędzy przekroczyła 154 mln hrywien.

Po czwartkowej rozprawie Jermak mówił, że nie spodziewał się takiej decyzji i że osobiście nie dysponuje taką kwotą. Ale mam wielu znajomych, przyjaciół i mam nadzieję, że mi pomogą - powiedział w sądzie.

Prokuratura: Andriej Jermak może próbować uciec

Jermak był najbliższym współpracownikiem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i uchodził za osobę nr 2 we władzach państwowych.

Tydzień temu Ukraińska Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) postawiła mu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i legalizację 460 mln hrywien (ok. 37,6 mln zł) przy budowie luksusowego osiedla pod Kijowem.

We wtorek prokuratura alarmowała, że Jermak może próbować uciec z kraju. Andrij Borysowycz Jermak posiada wystarczające zasoby majątkowe, aby ukrywać się przed organami śledczymi i sądem zarówno na terytorium Ukrainy, jak i poza jej granicami - mówiła we wtorek na posiedzeniu sądu prokurator Wałentyna Hrebeniuk.

Według przedstawicielki SAP Jermak ma zwykły paszport i cztery paszporty dyplomatyczne.

Zarzuty dla Andrieja Jermaka - w tle gigantyczne pieniądze

Jermak w listopadzie 2025 roku podał się do dymisji w związku ze śledztwem w sprawie korupcji pod kryptonimem "Midas". Narodowe Antykorupcyjne Biuro Ukrainy (NABU) i SAP przeprowadziły wówczas przeszukanie w jego mieszkaniu. To efekt ujawnienia rozległego systemu korupcyjnego w sektorze energetycznym. Według śledczych, uczestnicy procederu pobierali od kontrahentów państwowego operatora elektrowni jądrowych Enerhoatom łapówki w wysokości od 10 do 15 procent wartości kontraktów. Nielegalnie uzyskane środki były następnie legalizowane przez tzw. back office w centrum Kijowa. Jak ustalono, przez ten kanał przeszło nawet 100 mln dolarów.

Ukraińskie media informowały również, że Andrij Jermak oraz były wicepremier Ołeksij Czernyszow znaleźli się w gronie podejrzanych o udział w legalizacji 460 milionów hrywien (blisko 38 mln zł). Pieniądze te miały zostać wykorzystane przy budowie luksusowego osiedla prywatnych domów we wsi Kozyn pod Kijowem.

W sprawę zamieszany jest także znany biznesmen Tymur Mindicz, którego nazwisko pojawiło się w ramach operacji specjalnej "Midas". Według informacji agencji Interfax-Ukraina, śledczy badają również udział czterech osób podporządkowanych Czernyszowowi.

Budowa osiedla była realizowana za pośrednictwem spółdzielni mieszkaniowo-budowlanej kontrolowanej przez Czernyszowa. Finansowanie inwestycji pochodziło między innymi z gotówki uzyskanej w wyniku prania pieniędzy pochodzących z korupcji.