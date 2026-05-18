W litewskiej Maxima Grupe doszło do zmian dotyczących sieci sklepów Stokrotka. Grupa zdecydowała się na sprzedanie udziałów właściciela Stokrotki w ramach restrukturyzacji – podają wiadomoscihandlowe.pl.

Holding zdecydował się na przebudowę, w ramach której działalność zostanie podzielona na dwie niezależne części. Pierwsza z nich w ramach Vilniaus Prekyba będzie skupiać się na krajach bałtyckich, a druga - Paretas B.V - na pozostałych rynkach, w tym polskim.

Co się stało ze Stokrotką?

Do tej pory Maxima Grupe, w której była Stokrotka, była częścią Vilniaus Prekyba. Podział rynków spowodował, że konieczna była sprzedaż udziałów w spółkach odpowiadających za Stokrotkę do Paretas B.V.

Jak podają wiadomoscihandlowe.pl, proces restrukturyzacji ma zakończyć się w pierwszej połowie 2027 roku. Zmiany mają na celu zwiększenie efektywności zarządzania i lepsze dostosowanie do specyfiki poszczególnych rynków.

Niemal 1000 sklepów w Polsce

Na koniec 2024 roku sieć Stokrotka posiadała 981 sklepów w całej Polsce, generując przychody na poziomie 1,9 mld euro. Zmiany właścicielskie nie wpłyną na codzienną działalność sieci, która pozostaje jednym z liderów polskiego rynku detalicznego.