W warszawskich Łazienkach Królewskich ornitolodzy prowadzą niezwykły projekt badawczy, w ramach którego m.in. obrączkują kaczki mandarynki. Dzięki temu naukowcy dowiedzieli się, że niektóre osobniki z polskiej stolicy przemierzyły niemal tysiąc kilometrów, docierając aż do Finlandii, a także Szwecji. Co ciekawe, każdy spacerowicz może włączyć się w badania nad mandarynkami w stołecznych ogrodach.

Kaczka mandarynka / MAREK BAZAK / East News

Na czym polega obrączkowanie?

W ogrodach Łazienek Królewskich można natknąć się na nietypowy widok: naukowcy łapią kaczki, by założyć im specjalne obrączki. Każda kaczka otrzymuje dwa oznaczenia z indywidualnym kodem oraz informacją o kraju pochodzenia. Następnie ptaki są ważone, mierzone i fotografowane, a niekiedy pobierane są próbki biologiczne, by dokładniej ocenić ich stan zdrowia. Po krótkim badaniu zwierzęta wracają na wolność.

Działania prowadzą doświadczeni ornitologowie, którzy współpracują z Muzeum Łazienki Królewskie, a także specjalną komórką Polskiej Akademii Nauk. Obrączkowanie jest metodą bezpieczną i powszechnie stosowaną w badaniach ptaków. Choć dla kaczek to chwilowy stres, specjaliści dbają, by wszystko przebiegało sprawnie i bez szkody dla zwierząt. Obrączki nie utrudniają codziennego życia ptakom, które szybko przyzwyczajają się do nowego elementu na ciele.

Mandarynki w Łazienkach Królewskich

Mandarynki - pochodzące z Azji Wschodniej - pojawiły się w warszawskich ogrodach w 2001 r. Zachwycają barwnym upierzeniem, a ich obecność wzbudza zainteresowanie zarówno spacerowiczów, jak i naukowców. Badania nad tym gatunkiem prowadzone są od 2015 roku, kiedy to większość mandarynek wybrała Łazienki Królewskie jako miejsce lęgowe.

W ciągu ostatniej dekady liczebność tych ptaków w Warszawie wyraźnie wzrosła. Obecnie w stolicy gniazduje około 180 par mandarynek, z czego ok. 30-40 zamieszkuje właśnie Łazienki Królewskie. Najwięcej osobników obserwuje się tam w okresie jesienno-zimowym, kiedy liczba ptaków może przekroczyć nawet 300 osobników.

Co daje obrączkowanie kaczek mandarynek?

Oznakowanie ptaków pozwala naukowcom śledzić ich wędrówki, poznawać zwyczaje oraz długość życia. Dzięki danym zebranym przez ornitologów wiadomo, że mandarynki potrafią pokonywać duże odległości - niektóre osobniki dotarły aż do Finlandii, Szwecji, Litwy czy Niemiec. W kraju zawędrowały na Śląsk, a także do Gdańska. Obrączkowanie umożliwia także ocenę sukcesu lęgowego i kondycji populacji.

Badania wykazały, że mandarynki tworzą trwałe pary, co jest rzadkością wśród ptaków występujących w Polsce. Średnia długość życia samic wynosi około 3 lata, samce żyją nieco dłużej. Choć nie są rodzimym gatunkiem, nie stanowią zagrożenia dla lokalnej fauny i dobrze przystosowały się do warunków miejskich.

Każdy może pomóc w badaniach

Każdy odwiedzający Łazienki Królewskie może włączyć się w projekt. Można odczytać numer z niebieskiej obrączki - w sposób bezpieczny dla zwierząt, np. robiąc zdjęcie z odległości - i przesłać informację przez internetowy formularz na stronie Krajowej Centrali Obrączkowania Ptaków Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN w Gdańsku. Dzięki temu obserwator otrzymuje historię życia ptaka, a naukowcy zyskują cenne dane do dalszych analiz. W ciągu dziesięciu lat badań zgromadzono już ponad 40 tysięcy wiadomości o mandarynkach.

Kiedy spotkamy ornitologów przy pracy w Łazienkach Królewskich, warto do nich podejść i zapytać o prowadzone badania. Specjaliści chętnie dzielą się wiedzą i pokazują, jak ważna jest ochrona ptaków w środowisku miejskim.

Źródło: lazienki-krolewskie.pl