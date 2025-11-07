Zmarł Horst Panic – piłkarz i trener związany z Górnikiem Wałbrzych. O odejściu 87-latka poinformowano na portalu społecznościowym dolnośląskiego klubu. W 1983 r. Panic wprowadził wałbrzyską drużynę do ekstraklasy.
"Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci legendy Górnika Wałbrzych, zawodnika, trenera i wychowawcy młodzieży. Dzisiaj o godzinie 13.15 odszedł Horst Panic. Cześć Jego Pamięci" - napisano na Instagramie Górnika.
Urodzony 12 lipca 1938 roku Panic występował jako zawodnik w Zrywie Chorzów, Bielawiance Bielawa oraz Górniku (1965-70).
W latach 1974-79 (początkowo jako asystent) i 1980-84 był szkoleniowcem wałbrzyskiego klubu. W 1983 roku wywalczył z nim historyczny awans do ekstraklasy.
Od 1984 był trenerem Zagłębie Sosnowiec, a później prowadził m.in. Zagłębie Wałbrzych, Chrobrego Głogów, Amicę Wronki, Lechię Dzierżoniów i Polonię Świdnica.