Prokuratura Regionalna w Lublinie postawiła zarzuty byłym dyrektorom Biura Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości i Centrum Cyberbezpieczeństwa w Zamościu. Śledczy podejrzewają ich o poważne nieprawidłowości przy zakupie urządzeń Securebox dla sądów w całej Polsce w latach 2022-23. Straty Skarbu Państwa mogą sięgać nawet 15 milionów złotych.

/ Shutterstock

Zarzuty usłyszeli byli dyrektorzy: Zbigniew G. (Biuro Cyberbezpieczeństwa MS) i Jan K. (Centrum Cyberbezpieczeństwa w Zamościu).

Sprawa dotyczy zakupu 400 urządzeń Securebox za ponad 26 mln zł w latach 2022-2023.

Urządzenia nie spełniały wymogów technicznych UE i standardów funkcjonalnych.

Prokuratura zarzuca działanie na szkodę interesu publicznego i wyrządzenie szkody majątkowej Skarbu Państwa na niemal 15 mln zł.

Podejrzani nie przyznali się do winy.

Byli dyrektorzy Biura Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Centrum Cyberbezpieczeństwa w Zamościu usłyszeli zarzuty dotyczące nieprawidłowości przy zakupie urządzeń Securebox. Według prokuratury Zbigniew G. i Jan K. mieli działać wspólnie i w porozumieniu, powodując poważne straty finansowe dla Skarbu Państwa.

Milionowe zamówienie na wadliwe urządzenia

1 grudnia 2022 roku zawarto umowę na dostawę do 400 urządzeń Securebox za blisko 26,6 mln zł. Sprzęt miał służyć do analizy przenośnych pamięci masowych pod kątem złośliwego oprogramowania. Jednak śledztwo wykazało, że urządzenia nie spełniały wymogów technicznych Unii Europejskiej ani standardów funkcjonalnych.

Między sierpniem a grudniem 2023 roku osiem sądów apelacyjnych zamówiło łącznie 282 urządzenia Securebox. Prokuratura zarzuca Zbigniewowi G., że nie sprawdził poprawności działania sprzętu i aplikacji, a mimo to dopuścił do ich dostawy. Dodatkowo, zaakceptował rażąco zawyżoną cenę zakupu, mimo braku środków w budżecie resortu.

Wobec podejrzanych zastosowano dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju oraz zabezpieczenie majątkowe na nieruchomościach i samochodach. Wartość zabezpieczeń to 1,47 mln zł w przypadku Zbigniewa G. i 2,9 mln zł w przypadku Jana K.

Likwidacja Centrum Cyberbezpieczeństwa

Centrum Cyberbezpieczeństwa, powołane w 2021 roku, zostało zlikwidowane w lipcu 2024 roku po negatywnych wynikach kontroli. Obowiązki przejęło Biuro Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zgodnie z przepisami, funkcjonariuszom publicznym, którzy nie dopełnili obowiązków, przekroczyli uprawnienia i działali na szkodę interesu publicznego, grozi do 10 lat więzienia.