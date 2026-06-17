To była nieudana inauguracja piłkarskich mistrzostw świata w wykonaniu Portugalii. Podopieczni hiszpańskiego szkoleniowca Roberto Martineza zaliczyli niemałą wpadkę, remisując 1:1 z Demokratyczną Republiką Konga.

Cristiano Ronaldo próbował, ale gola Demokratycznej Republice Konga nie strzelił / Sam Wasson / PAP/EPA

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Dla Demokratycznej Republiki Konga był to pierwszy mecz na mistrzostwach świata od 1974 roku. Wówczas kraj ten nosił nazwę Zair i poniósł trzy porażki. Teraz ekipa z Afryki niespodziewanie wywalczyła remis w starciu ze zdecydowanym faworytem - Portugalią.

W drużynie DRK zagrał środkowy obrońca Widzewa Łódź - Steve Kapuadi. To drugi piłkarz klubu ekstraklasy, który zaprezentował się na tym turnieju. Wcześniej w zespole Iraku wystąpił pomocnik Amir Al-Ammari z Cracovii.

Usypiający styl gry Portugalii

Portugalia rozpoczęła grę w imponującym stylu, spychając rywala do głębokiej obrony. Podopieczni Roberto Martineza potrzebowali niespełna sześć minut, aby objąć prowadzenie. Z lewego skrzydła dośrodkował Pedro Neto, a Joao Neves precyzyjnym strzałem głową posłał piłkę do bramki.