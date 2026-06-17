W obwodzie moskiewskim rozbił się lekki samolot Zlin Z-42. Rosyjskie media podały, że dwie osoby, które były na pokładzie, zginęły.

Telegram

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

W środę po południu w mieście Siergijew Posad, znajdującym się około 70 kilometrów na północ od Moskwy, rozbił się lekki samolot Zlin Z-42.

Do zdarzenia doszło podczas podchodzenia do lądowania - informuje agencja TASS. Po uderzeniu w ziemię maszyna stanęła w płomieniach.

Na pokładzie samolotu znajdowały się dwie osoby. Żadna z nich nie przeżyła katastrofy.

Telegramowy kanał "SHOT" podaje, że zmarli to instruktor i pilot. Agencja TASS informuje natomiast, że w katastrofie zginęli pilot i właściciel samolotu.

Przyczyną katastrofy mógł być błąd pilota - pisze TASS.