Czas podwyższyć drugi próg podatkowy? Czy jest szansa na ponadpartyjne porozumienie ws. zmian w systemie zdrowia? Czy rząd Donalda Tuska prowadzi złą politykę wobec Ukrainy? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Mateusza Morawieckiego, byłego premiera, wiceprezesa PiS, lidera Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Zapraszamy!

Mateusz Morawiecki, były premier, wiceprezes PiS, lider Europejskich Konserwatystów i Reformatorów / Jakub Rutka / RMF24

Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek chce rewolucji podatkowej, podnosząc drugi próg ze 120 tys. do 180 tys. zł. Czy budżet kraju stać na taki wydatek? Czy były premier Mateusz Morawiecki popiera tę propozycję?

W rozmowie nie zabraknie pytań o inne ważne wydarzenia polityczne mijającego tygodnia. Zapytamy o sprawę wysokich zarobków lekarzy. Jaki pomysł na uporządkowanie tej sprawy ma były premier?

Zapytamy też o relacje Polski z Ukrainą. Czy prezydent Wołodymyr Zełenski powinien stracić Order Orła Białego? Czy rząd Donalda Tuska prowadzi złą politykę wobec Ukrainy?

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube

https://www.youtube.com/@RMF24Video