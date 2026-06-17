Reprezentacja Austrii, nie bez kłopotów, uporała się z Jordanią w drugim meczu grupy J piłkarskich mistrzostw świata 2026 rozgrywanych w USA, Kanadzie i Meksyku. Europejczycy pokonali rywali 3:1, a decydująca o zwycięstwie bramka padła w 12. minucie doliczonego czasu gry.

Radość piłkarzy reprezentacji Austrii / PAP/EPA/BENJAMIN FANJOY / PAP/EPA

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Wcześniej w drugim meczu tej grupy efektownym hat-trickiem popisał się Leo Messi, który niemal w pojedynkę odprawił z kwitkiem ekipę Algierii. Argentyna, która na tym turnieju broni tytułu mistrzowskiego wywalczonego cztery lata temu w Katarze, pokonała rywali 3:0.

O godz. 6 polskiego czasu Austriacy na stadionie Bay Arena w San Francisco podejmowali absolutnego autsajdera grupy - reprezentację Jordanii. Azjaci jednak łatwo nie złożyli broni i niemal do samego końca spotkania mieli szansę na remis. Dopiero w 12. minucie doliczonego czasu gry decydujący o zwycięstwie cios wyprowadziła Austria. Z jedenastu metrów do bramki rywali trafił Marko Arnautovic, ustalając wynik meczu na 3:1.

Wcześniej bramkarza reprezentacji Jordanii pokonali Romano Schmid w 20. minucie oraz Yazan Al-Arab, notując trafienie samobójcze na niecały kwadrans przed końcem regulaminowego czasu gry. W 50. minucie gry bramkę na 1:1 strzelił Jordańczyk Ali Olwan.

W tabeli prowadzi Argentyna - faworyt do wygrania nie tylko grupy J, ale i całych mistrzostw - która lepszym bilansem bramkowym wyprzedza Austrię. Jordania i Algiera po pierwszej serii gier w tej grupie są bez punktów.