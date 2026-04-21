Stadion Bessa w Porto wystawiony na sprzedaż. Obiekt, zmodernizowany na Euro 2004, trafił na licytację z powodu kłopotów finansowych Boavisty. Słynny klub szuka rozwiązań w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Boavista wycofała się z rozgrywek piłkarskich

Klub całkowicie wycofał się z rozgrywek piłkarskich.

Boavista, która spadła z portugalskiej ekstraklasy w 2025 r., została zdegradowana w nowym sezonie przez władze portugalskiej drugiej ligi, gdyż nie spełniała kryteriów finansowych. Niebawem wycofała się całkowicie z rozgrywek piłkarskich.

Klub, który w przeszłości zdobywał mistrzostwo Portugalii, ma poważne długi, a sprzedaż stadionu oraz przyległej do niego infrastruktury o łącznej powierzchni 77,8 tys. metrów kw. służy spłacie zobowiązań finansowych.

W zaplanowanej na 27 kwietnia licytacji online, która potrwa do 20 maja, stadion Bessa zostanie wystawiony na sprzedaż za co najmniej 31 mln euro.

Prowadząca konkurs spółka Leilosoc Worldwide planuje też zlicytować w osobnym przetargu boiska treningowe Boavisty o łącznej powierzchni 21,1 tys. metrów kw. Cena wywoławcza za nie wynosi 6,7 mln euro.

Boavista jest jednym z najstarszych portugalskich klubów. Zespół "Panter" powstał w 1903 r. w zachodniej części Porto.

Stadion Bessa, na którym latami występowała Boavista, został gruntownie zmodernizowany w 2003 r. w związku z organizowanymi rok później w Portugalii mistrzostwami Europy. Obiekt może pomieścić ponad 28 tys. widzów.