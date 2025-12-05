Wielka afera w tureckim futbolu. Władze nakazały w piątek aresztowanie 46 osób, w tym 29 piłkarzy, w ramach śledztwa w sprawie ustawiania meczów. 27 zawodników jest podejrzanych o obstawianie meczów z udziałem ich własnych drużyn - poinformowała prokuratura w Stambule.

Piłkarze i sędziowie w Turcji zamieszani są w aferę korupcyjną / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Tureckie władze nakazały aresztowanie 46 osób, w tym 29 piłkarzy, w związku z aferą ustawiania meczów.

27 piłkarzy podejrzanych jest o obstawianie spotkań własnych drużyn.

Turecka Federacja Piłkarska zawiesiła prawie 150 sędziów za udział w zakładach bukmacherskich.

Jak wskazała w oświadczeniu prokuratura, wśród podejrzanych jest Metehan Baltaci, zawodnik stołecznego Galatasaray, trzykrotnego mistrza Turcji. Nie podano tożsamości pozostałych 26 zawodników zamieszanych w sprawę.

Mert Hakan Yandas, piłkarz Fenerbahce, innego dużego klubu ze Stambułu, jest natomiast podejrzany o obstawianie różnych meczów za pośrednictwem osoby trzeciej.

Sąd, który stwierdził, że 35 z 46 poszukiwanych osób zostało już aresztowanych, nakazał również zatrzymanie prezesów dwóch klubów podejrzanych o "próbę wpłynięcia na wynik" meczu między nimi w trzeciej lidze w sezonie 2023/24.

Śledztwo prowadzone przez prokuraturę w Stambule, które wstrząsnęło turecką piłką nożną, doprowadziło już na początku listopada do uwięzienia sześciu sędziów i prezesa pierwszoligowego klubu Eyupspor.

Sędziowie grają u bukmachera

Turecka Federacja Piłkarska (TFF), deklarująca chęć "oczyszczenia" krajowego futbolu, zawiesiła prawie 150 sędziów po tym, jak zostali oni uznani za winnych obstawiania meczów. 25 zawodników pierwszoligowych i prawie 1000 graczy z drugiej, trzeciej i czwartej ligi również otrzymało w listopadzie kary zawieszenia na okres do 12 miesięcy.

Afera bukmacherska w Turcji wybuchła pod koniec października. Związek piłkarski wszczął postępowanie dyscyplinarne, gdy - na podstawie danych z instytucji państwowych - okazało się, że 371 z 571 sędziów w ligach zawodowych miało założone konta bukmacherskie, a 152 z nich, w tym siedmiu czołowych, aktywnie brało udział w zakładach, obstawiając wyniki i inne zdarzenia.

Pod lupą śledczych znalazło się też około 3700 piłkarzy tureckich klubów, którzy również mieli być zaangażowani w ten proceder. Do Komisji Dyscyplinarnej trafiły akta 1024 zawodników, w tym 27 z najwyższej ligi. 102 z nich zawieszono.