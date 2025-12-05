W Waszyngtonie w USA wylosowano 12 grup na przyszłoroczne piłkarskie mistrzostwa świata. Wiemy, z kim zagra Polska, jeśli uda jej się awansować. W trakcie wydarzenia prezydent USA Donald Trump odebrał z rąk prezesa FIFA nagrodę.

Losowanie grup na mundial 2026 / Mustafa Yalcin/Anadolu/ABACAPRESS.COM / PAP

Ceremonia losownia rozpoczęła się w piątek, ok. godz. 18:00 czasu polskiego.

Tak będą wyglądały grupy na przyszłoroczne mistrzostwa:

Grupa A : Meksyk, Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, (zwycięzca baraży: Dania, Macedonia Północna, Czechy, Irlandia)

: Meksyk, Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, (zwycięzca baraży: Dania, Macedonia Północna, Czechy, Irlandia) Grupa B : Kanada, (zwycięzca baraży: Włochy, Irlandia Płn., Walia, Bośnia i Hercegowina), Katar, Szwajcaria

: Kanada, (zwycięzca baraży: Włochy, Irlandia Płn., Walia, Bośnia i Hercegowina), Katar, Szwajcaria Grupa C : Brazylia, Maroko, Haiti, Szkocja

: Brazylia, Maroko, Haiti, Szkocja Grupa D : USA, Paragwaj, Australia, (zwycięzca baraży: Turcja, Rumunia, Słowacja, Kosowo)

: USA, Paragwaj, Australia, (zwycięzca baraży: Turcja, Rumunia, Słowacja, Kosowo) Grupa E : Niemcy, Curaçao, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ekwador

: Niemcy, Curaçao, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ekwador Grupa F : Holandia, Japonia, (zwycięzca baraży: Ukraina, Szwecja, Polska , Albania), Tunezja

: Holandia, Japonia, (zwycięzca baraży: Ukraina, Szwecja, , Albania), Tunezja Grupa G : Belgia, Egipt, Iran, Nowa Zelandia

: Belgia, Egipt, Iran, Nowa Zelandia Grupa H : Hiszpania, Wyspy Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska, Urugwaj

: Hiszpania, Wyspy Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska, Urugwaj Grupa I : Francja, Senegal, (zwycięzca baraży: Irak, Boliwia, Surinam), Norwegia

: Francja, Senegal, (zwycięzca baraży: Irak, Boliwia, Surinam), Norwegia Grupa J : Argentyna, Algieria, Austria, Jordania

: Argentyna, Algieria, Austria, Jordania Grupa K : Portugalia, (zwycięzca baraży: Demokratyczna Republika Konga, Jamajka, Nowa Kaledonia), Uzbekistan, Kolumbia

: Portugalia, (zwycięzca baraży: Demokratyczna Republika Konga, Jamajka, Nowa Kaledonia), Uzbekistan, Kolumbia Grupa L: Anglia, Chorwacja, Ghana, Panama

W meczu otwarcia Meksyk zmierzy się z Republiką Południowej Afryki. Jeśli Polsce uda się zwyciężyć w barażach, zmierzy się grupie z Holandią, Japonią i Tunezją.

W trakcie wydarzenia prezydent USA Donald Trump został pierwszym laureatem Pokojowej Nagrody FIFA. Polityk otrzymał statuetkę i medal w uznaniu "wyjątkowych działań na rzecz pokoju na świecie".

Prezydent Trump - laureat pierwszej Pokojowej Nagrody FIFA / EPA/WILL OLIVER / PAP

Mundial pierwszy raz w trzech krajach

Przyszłoroczne piłkarskie mistrzostwa świata, po raz pierwszy w historii, odbędą się w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

Na razie znanych jest 42 z 48 uczestników turnieju przydzielonych do koszyków według rankingu FIFA.

Czterech kolejnych wyłonią pod koniec marca europejskie baraże. W półfinale swojej ścieżki reprezentacja Polski zagra w Warszawie z Albanią, a w ewentualnym finale na wyjeździe z lepszym z pary Ukraina - Szwecja. Natomiast dwaj pozostali uczestnicy mundialu będą znani po barażach międzykontynentalnych w Meksyku, także w marcu.

Mundial odbędzie się między 11 czerwca a 19 lipca 2026.