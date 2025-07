W ubiegłym sezonie FC Porto zajęło wysokie, trzecie miejsce. Ostatni tytuł mistrzowski zdobyli w 2022 roku. Wiadomo już, że w sezonie 2025/2026 drużyna zagra w fazie grupowej Ligi Europy.

Doświadczenie z Premier League

Jan Bednarek do Southampton dołączył w 2017 roku. W 2022 roku został wypożyczony na 12 miesięcy do Aston Villi. Do tej pory w Premier League zanotował 184 występy i zdobył dziewięć bramek. W sumie w barwach klubu z St. Mary’s Stadium rozegrał 254 spotkania, co sprawia, że na stałe zapisał się w klubowej historii. Trenerzy doceniali jego doświadczenie, wielokrotnie wyznaczając go na kapitana zespołu.

Wcześniej grał Sokole Kleczew, MSP Szamotuły, Górniku Łączna i Lechu Poznań, z którego wyjechał do Anglii.

Od debiutu w 2017 roku 69-krotnie zagrał w reprezentacji Polski i zdobył jednego gola. Uczestniczył w mistrzostwach świata 2018 i 2022 oraz Euro 2021 i 2024.

W poniedziałek przeszedł testy medyczne i następnie związał się kontraktem z klubem, w którym z Polaków wcześniej występowali bramkarze Józef Młynarczyk, Andrzej Woźniak i Paweł Kieszek oraz Grzegorz Mielcarski i Przemysław Kaźmierczak.