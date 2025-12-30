BBC podkreśla, że Anthony Joshua stracił w wypadku dwie bliskie osoby. Sina Ghami był trenerem kondycyjnym boksera przez ponad 10 lat.

Był także współzałożycielem Evolve Gym w Londynie, które na swojej stronie internetowej podaje, że Ghami był wykwalifikowanym rehabilitantem sportowym specjalizującym się w urazach układu mięśniowo-szkieletowego oraz ćwiczeniach korekcyjnych. BBC podaje, że współpracował też z zawodnikami National Football League (NFL), National Basketball Association (NBA) oraz z drużyną futbolu amerykańskiego Michigan State University.

Latif "Latz" Ayodele był trenerem personalnym Joshuy. Towarzyszył bokserowi przez cały tydzień przed walką z youtuberem Jakiem Paulem. Dołączył do niego w ringu po zwycięstwie.

Kilka godzin przed wypadkiem Joshua na swoim koncie na Instagamie opublikował relację, na której gra z Ayodele w tenisa stołowego.

Dlaczego doszło do wypadku?

Samochód Joshuy uderzył w ciężarówkę / EMMANUEL ADEGBOYE / PAP/EPA

Anthony Joshua to Brytyjczyk z nigeryjskimi korzeniami. W Nigerii odwiedzał swoją rodzinę. Miał też tam spędzić sylwestra. Odpoczynek przerwał wypadek, do którego doszło w Makun.

Leksus, którym podróżował, zderzył się z ciężarówką zaparkowaną na poboczu drogi. Urodzony w Anglii syn nigeryjskich imigrantów prawdopodobnie siedział na tylnym siedzeniu, za kierowcą.

Początkowo służby sugerowały, że przyczyną wypadku była nadmierna prędkość i próba wyprzedzania. Jednak komisarz policji stanu Ogun w rozmowie z ESPN wyjaśnił, że to pęknięcie opony w pojeździe Joshuy doprowadziło do utraty panowania nad autem i uderzenia w stojącą ciężarówkę.