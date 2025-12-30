Potwierdziły się doniesienia dotyczące ofiar tragicznego wypadku, w którym wczoraj w Nigerii uczestniczył były bokserski mistrz wagi ciężkiej. Firmy współpracujące z Anthonym Joshuą przekazały, że w wyniku zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką zginęli Sina Ghami i Latif Ayodele. To przyjaciele boksera i jego trenerzy.
"Z głębokim smutkiem potwierdzono, że dwóch bliskich przyjaciół i członków zespołu, Sina Ghami i Latif Ayodele, tragicznie zmarło" - czytamy we wspólnym oświadczeniu firm Matchroom i 258 MGT, które ukazało się w poniedziałek wieczorem.
Potwierdzono też, że bokser odniósł obrażenia w wypadku i został przewieziony do szpitala na badania i leczenie. Jego stan jest stabilny i pozostanie pod obserwacją.
"Składamy najszczersze kondolencje, modlimy się za rodziny oraz przyjaciół wszystkich dotkniętych tragedią - prosimy o uszanowanie ich prywatności w tym niezwykle trudnym czasie. Na ten moment nie zostaną wydane żadne dalsze komentarze" - dodano.