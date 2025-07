Piłkarz reprezentacji Polski Jan Bednarek ma po ośmiu latach zmienić klub. Według informacji portalu ojogo.pt obrońca zmieni Southampton na FC Porto.

Jan Bednarek ma opuścić Wyspy Brytyjskie / Shutterstock

Transfer Jana Bednarka ma być wart 7,5 mln euro

Portugalscy dziennikarze informują, że umowa między angielskim a portugalskim klubem jest już sfinalizowana. Jan Bednarek, który od ośmiu lat grał w Southampton, ma związać się z FC Porto czteroletnim kontraktem. Portugalczycy mają zapłacić za Polaka 7,5 miliona euro.

Jan Bednarek w Southampton

Jan Bednarek do Southampton dołączył w 2017 roku. W 2022 roku został wypożyczony na 12 miesięcy do Aston Villi. Do tej pory w Premier League zanotował 184 występy i zdobył dziewięć bramek. W sumie w barwach klubu z St. Mary’s Stadium rozegrał 254 spotkania, co sprawia, że na stałe w klubowej historii. Trenerzy doceniali jego związanie z drużyną, wielokrotnie wyznaczając go na kapitana zespołu.

Niestety, ostatni sezon dla Southampton był fatalny. "Święci" przegrali 25 z 31 meczów i zostali pierwszymi oficjalnymi spadkowiczami z Premier League.

FC Porto czeka

Transfer do jednego z najbardziej zasłużonych portugalskich klubów wydaje się więc być idealnym rozwiązaniem dla Jana Bednarka. To będzie najprawdopodobniej ostatni tak duży transfer w karierze 29-latka. W ubiegłym sezonie FC Porto zajęło wysokie, trzecie miejsce. Ostatni tytuł mistrzowski zdobyli w 2022 roku. Wiadomo już, że w sezonie 2025/2026 drużyna zagra w fazie grupowej Ligi Europy.

Jan Bednarek może być kolejnym Polakiem, który zagra w FC Porto. Wcześniej "Smoki" reprezentowali m.in. Józef Młynarczyk czy Grzegorz Mielcarski.