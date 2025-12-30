Robert Wolski, uczestnik igrzysk olimpijskich w Atenach w 2004 roku, uległ poważnemu wypadkowi. W związku z tym zdarzeniem Artur Partyka poprosił o pomoc sportowcowi. Chodzi o oddawanie krwi.

Robert Wolski (MKLA Łęczyca) podczas finału IX Grand Prix Sopotu im. Janusza Sidły finału Lekkoatletycznego Pucharu Polski / Stefan Kraszewski / PAP

Informację o wypadku byłego sportowca przekazała jego siostra. Zaznaczyła, że dla brata potrzebna jest krew AB Rh+. "Nieważne, jaką masz grupę krwi, liczy się oddanie każdego mililitra, bardzo prosimy o pomoc w oddawaniu krwi na Hasło Robert Wolski" - zaznaczyła. Dodała, że jej krewny przebywa w szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Łodzi na oddziale intensywnej terapii i anestezjologii. Podkreśliła, że krew można oddawać w każdym najbliższym punkcie poboru krwi.

O pomoc poprosił m.in. były lekkoatleta Artur Partyka. "Proszę o udostępnienie i pomoc. Robert to skoczek wzwyż i nasz Olimpijczyk z Aten" - zaznaczył.

Informacja o wypadku i potrzebnej krwi pojawiła się też na profilu klubu honorowych dawców krwi z Łęczycy i klubu MKLA Łęczyca, którego barwy Wolski reprezentował.

Kariera sportowa

Robert Wolski to mistrz Polski w skoku wzwyż z 2004 roku. Wówczas osiągnął rezultat 2,30 m. Na hali powtórzył ten sukces w 2006 roku. Później stawał jeszcze na najniższym podium krajowego czempionatu w 2009 i 2011 roku.

Udało mu się zakwalifikować na igrzyska olimpijskie w Atenach, ale nie wystąpił w finale. W 2008 roku zajął 8. miejsce w halowych mistrzostwach świata.

Robert Wolski pochodzi z Łęczycy. Urodził się 8 grudnia 1982 roku. Należał do grona najniższych skoczków wzwyż (179 cm), wyróżniając się jednocześnie znakomitym przewyższeniem.