Urban: To najważniejszy mecz

63-letni Jan Urban, który jako piłkarz wystąpił w mistrzostwach świata w 1986 roku w Meksyku, teraz staje przed najważniejszym wyzwaniem w swojej karierze trenerskiej. Tak, to najważniejszy mecz. W spotkaniach eliminacyjnych, po ewentualnym potknięciu, można coś nadrobić. W barażach sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Tutaj jest gra o wszystko - przyznał Urban. Rywale z Albanii wypowiadają się o Biało-Czerwonych z dużym szacunkiem, podkreślając siłę polskiej drużyny zarówno w defensywie, jak i ataku.

Zwycięzca dzisiejszego meczu zmierzy się 31 marca w finale barażowym z lepszym zespołem z pary Ukraina - Szwecja. Triumfator "polskiej" ścieżki barażowej trafi do mundialowej grupy F, gdzie jego rywalami będą Holandia, Japonia i Tunezja.