Selekcjoner Jan Urban odkrył karty przed dzisiejszym barażowym meczem z Albanią. W składzie jest jedna duża niespodzianka, ale fani talentu skrzydłowego FC Porto Oskara Pietuszewskiego będą musieli uzbroić się w cierpliwość. 17-latek zacznie mecz na ławce rezerwowych.
Już dziś o 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się kluczowy mecz Polska - Albania. To półfinałowy baraż, który jest przedostatnim krokiem Biało-Czerwonych do awansu na tegoroczny mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Selekcjoner Jan Urban podkreśla, że to najważniejszy mecz w jego karierze trenerskiej.
Polska reprezentacja wystąpi przeciwko Albanii w składzie: Grabara, Cash, Kędziora, Bednarek, Lewandowski, Zieliński, Kamiński, Kiwior, Rózga, Skóraś, Szymański.