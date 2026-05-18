W siedzibie węgierskiego ministerstwa budownictwa i transportu odkryto worki ze zniszczonymi dokumentami oraz materiały wyborcze partii Fidesz i byłego ministra Janosa Lazara. Premier Peter Magyar poinformował o możliwych nieprawidłowościach i zapowiedział śledztwo w sprawie potencjalnego nielegalnego finansowania partii.

Flagi i kartki z rodziną

Premier oświadczył, że w siedzibie resortu odnaleziono co najmniej 15 worków wypełnionych zniszczonymi dokumentami, a także pudła z materiałami związanymi z kampanią.

Wśród materiałów pokazanych w sieci na nagraniu znalazły się ulotki i transparenty z hasłem "Fidesz, bezpieczny wybór", węgierskie flagi, materiały promocyjne "Lazar Info" oraz świąteczne kartki z wizerunkiem rodziny byłego ministra.

Pytania o wykorzystywanie państwa do promowania partii

Magyar stwierdził, że odkrycie budzi podejrzenie popełnienia kilku potencjalnych przestępstw, w tym nielegalnego finansowania partii. Wezwał do zbadania, czy zasoby państwowe lub pracownicy sektora publicznego byli wykorzystywani do produkcji, przechowywania lub dystrybucji materiałów wyborczych partii Fidesz byłego premiera.

"Państwowy Urząd Kontroli powinien zbadać te sprawy i oczywiście policja również przeprowadzi swoje dochodzenie" - zaznaczył Magyar.

Według premiera, śledczy powinni ustalić, kto zlecił przechowywanie i ewentualną produkcję materiałów wyborczych w budynku ministerstwa oraz czy urzędnicy państwowi otrzymali polecenie uczestniczenia w tych działaniach.

Resorty zarządzane przez byłego premiera Orbana zostały przekazane nowym ministrom w czwartek 14 maja.