Alonso: Jestem niezmiernie dumny

Xabi Alonso nie kryje zadowolenia z nowego wyzwania. "Chelsea jest jednym z największych klubów piłkarskich na świecie i jestem niezmiernie dumny, że mogę zostać menedżerem tego wspaniałego zespołu" - podkreślił w oficjalnym oświadczeniu.



Obecnie Chelsea znajduje się w trudnej sytuacji. Po serii siedmiu meczów bez zwycięstwa w Premier League, drużyna zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli.

W sobotę "The Blues" przegrali także finał Pucharu Anglii z Manchesterem City 0:1. Tymczasowym trenerem zespołu jest Calum McFarlane, który zastąpił Liama Roseniora zwolnionego 22 kwietnia.



Kibice Chelsea liczą, że nowy szkoleniowiec przywróci drużynie dawną świetność i poprowadzi ją do walki o najwyższe cele w Anglii i Europie. Początek pracy Xabiego Alonso w Londynie zaplanowano na 1 lipca, kiedy oficjalnie rozpocznie się jego czteroletni kontrakt z klubem.