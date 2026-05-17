Chelsea Londyn ogłosiła, że od 1 lipca nowym trenerem zespołu zostanie Xabi Alonso. Hiszpański szkoleniowiec, który w 2024 roku święcił triumfy z Bayerem Leverkusen, podpisał z klubem czteroletni kontrakt.

  • Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl.

W niedzielę londyński klub oficjalnie poinformował o zatrudnieniu Xabiego Alonso na stanowisku menedżera pierwszej drużyny.

Hiszpan, który w ubiegłym roku zdobył z Bayerem Leverkusen mistrzostwo, Puchar oraz Superpuchar Niemiec, ma poprowadzić "The Blues" do sukcesów w kolejnych sezonach Premier League. W tym sezonie został zwolniony z Realu Madryt.

Alonso: Jestem niezmiernie dumny

Xabi Alonso nie kryje zadowolenia z nowego wyzwania. "Chelsea jest jednym z największych klubów piłkarskich na świecie i jestem niezmiernie dumny, że mogę zostać menedżerem tego wspaniałego zespołu" - podkreślił w oficjalnym oświadczeniu. 

Obecnie Chelsea znajduje się w trudnej sytuacji. Po serii siedmiu meczów bez zwycięstwa w Premier League, drużyna zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli. 

W sobotę "The Blues" przegrali także finał Pucharu Anglii z Manchesterem City 0:1. Tymczasowym trenerem zespołu jest Calum McFarlane, który zastąpił Liama Roseniora zwolnionego 22 kwietnia.

Kibice Chelsea liczą, że nowy szkoleniowiec przywróci drużynie dawną świetność i poprowadzi ją do walki o najwyższe cele w Anglii i Europie. Początek pracy Xabiego Alonso w Londynie zaplanowano na 1 lipca, kiedy oficjalnie rozpocznie się jego czteroletni kontrakt z klubem.

Zobacz również: