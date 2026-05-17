Chelsea Londyn ogłosiła, że od 1 lipca nowym trenerem zespołu zostanie Xabi Alonso. Hiszpański szkoleniowiec, który w 2024 roku święcił triumfy z Bayerem Leverkusen, podpisał z klubem czteroletni kontrakt.
W niedzielę londyński klub oficjalnie poinformował o zatrudnieniu Xabiego Alonso na stanowisku menedżera pierwszej drużyny.
Hiszpan, który w ubiegłym roku zdobył z Bayerem Leverkusen mistrzostwo, Puchar oraz Superpuchar Niemiec, ma poprowadzić "The Blues" do sukcesów w kolejnych sezonach Premier League. W tym sezonie został zwolniony z Realu Madryt.