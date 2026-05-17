Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie po raz drugi z rzędu awansowali do finału Ligi Mistrzów. W półfinale rozegranym w Turynie pokonali turecki Ziraat Bankkart Ankara 3:1. W niedzielę czeka ich wielki rewanż z włoską Sir Sicoma Monini Perugia, która rok temu odebrała im marzenia o złocie.
Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie wygrali z tureckim Ziraatem Bankkart Ankara 3:1 (25:19, 24:26, 25:19, 25:19) w drugim półfinale Ligi Mistrzów w Turynie i w niedzielę drugi rok z rzędu powalczą z włoską Sir Sicoma Monini Perugia w finale. O brązowy medal Ziraat Bankkart zagra z PGE Projektem Warszawa.
W pierwszym półfinale Ligi Mistrzów w Turynie siatkarze PGE Projektu Warszawa przegrali z włoską Sir Sicoma Monini Perugia 0:3 (19:25, 20:25, 24:26).
Zawiercianie od początku narzucili rywalom swoje warunki gry. Już w pierwszym secie pokazali skuteczność w bloku i zagrywce, co pozwoliło im szybko zbudować przewagę.
Ostatecznie pierwsza partia padła łupem mistrzów Polski 25:19.