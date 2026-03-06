Rozlosowano pary półfinałowe piłkarskiego Pucharu Polski. Trzecioligowy Zawisza Bydgoszcz zagra z Górnikiem Zabrze, a Raków Częstochowa z GKS-em Katowice.

Bramkarz Rakowa Częstochowa Kacper Trelowski / Wojciech Szubartowski / PAP

Mecze tej fazy PZPN wyznaczył na 7-8 kwietnia, ale 9 kwietnia Raków może czekać pierwsze spotkanie ćwierćfinałowe Ligi Konferencji, o ile zespół trenera Łukasza Tomczyka upora się w 1/8 finału z włoską Fiorentiną.

Według wcześniejszych informacji, rezerwowy termin dla meczów Pucharu Polski to 1 kwietnia, czyli nazajutrz po ewentualnym spotkaniu reprezentacji Polski w finale baraży o awans do mistrzostw świata.

Finał piłkarskiego PP jest planowany, już tradycyjnie, na 2 maja na stołecznym PGE Narodowym.

Pary półfinałowe STS Pucharu Polski:

Zawisza Bydgoszcz - Górnik Zabrze

Raków Częstochowa - GKS Katowice