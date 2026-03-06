Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że większość Europy pozostanie pod wpływem podwyższonego ciśnienia, z wyjątkiem północnych i północno-wschodnich krańców kontynentu, gdzie dominować będą niże z frontami atmosferycznymi.

Prognoza Pogody: Ciepłe i Suche Powietrze nad Polską / Shutterstock

Polska znajdzie się w zasięgu wyżu, którego centrum przemieści się znad Mołdawii i Rumunii nad Morze Czarne. Do kraju napływać będzie ciepłe i suche powietrze polarne, co wpłynie na stabilne warunki pogodowe.

W sobotę w Polsce przewidywane jest bezchmurne niebo lub małe zachmurzenie. W drugiej połowie dnia na północnym zachodzie kraju możliwy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C do 13 st. C, a na południowym zachodzie nawet do 15 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny z przewagą kierunków południowych.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, z wyjątkiem południa i wschodu kraju, gdzie będzie okresami małe lub bezchmurnie. We wschodniej części kraju miejscami wystąpią silne zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie od -4 st. C na wschodzie do 2 st. C na zachodzie, a na wybrzeżu około 4 st. C.

Najchłodniej będzie w dolinach karpackich, gdzie temperatura spadnie do około -6 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni.

W niedzielę więcej chmur

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże, z postępującymi od północnego wschodu i wschodu ku centrum kraju rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na wschodzie do 15 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni, miejscami również południowy.

W Warszawie w sobotę przewidywane jest bezchmurne niebo lub małe zachmurzenie, z maksymalną temperaturą 12 st. C. Nocą z soboty na niedzielę zachmurzenie małe, z minimalną temperaturą -1 st. C. W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, z maksymalną temperaturą 13 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.