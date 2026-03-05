Piłkarze Wisły Kraków nie zagrają w sobotnim meczu 24. kolejki 1. ligi przeciwko Śląskowi Wrocław. Decyzję tę ogłosił prezes i większościowy właściciel klubu, Jarosław Królewski, podkreślając jej nieodwołalność.

Kibice Wisły Kraków nie zobaczą meczu ze Śląskiem Wrocław - decyzja jest nieodwołalna / WOJCIECH MATUSIK / POLSKAPRESS/Polska Press/East News / East News

Decyzja Wisły Kraków jest odpowiedzią na postanowienie władz Śląska Wrocław o niewpuszczeniu kibiców krakowskiego klubu na stadion. Pomimo trwających od kilku dni rozmów z udziałem Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN), nie udało się osiągnąć porozumienia.

Śląsk Wrocław uzasadniał swoją decyzję troską o bezpieczeństwo uczestników imprezy masowej, wskazując na konsultacje z policją, która miała zakwalifikować spotkanie jako mecz podwyższonego ryzyka. Jednak rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, komisarz Wojciech Jabłoński, zaprzeczył, jakoby policja miała wpływ na tę decyzję, określając ją jako arbitralną.

Wisła Kraków domagała się od PZPN przyznania walkowera, zmiany miejsca rozgrywania meczu lub jego przełożenia, jeśli decyzja o niewpuszczeniu kibiców zostanie podtrzymana. Żadne z tych żądań nie zostało spełnione, co skłoniło klub do podjęcia decyzji o nieprzystąpieniu do meczu.

Oświadczenie Królewskiego

Jarosław Królewski w swoim oświadczeniu wyraził żal z powodu zaistniałej sytuacji, podkreślając, że mimo licznych prób nie udało się zmienić decyzji władz Śląska. Przeprosił wszystkich związanych z klubem, zaznaczając, że czasami są rzeczy, które warto zrobić, nawet jeśli się to nie opłaca na pierwszy rzut oka.

"Tym razem, mimo walki i wielu rozmów, nie udało się. Każdy z Was może sam ocenić skalę kłamstw, obłudy i cynizmu, których doświadczyliśmy w ostatnich dniach. Chciałbym przeprosić wszystkich pracowników klubu, nasz sztab szkoleniowy, zawodników, trenerów, sponsorów, partnerów oraz każdego, kogo ta decyzja dotknie bezpośrednio lub pośrednio. Są jednak w życiu momenty, kiedy - jak mawiają klasycy - są rzeczy, które warto zrobić, nawet jeśli się to nie opłaca. Dlatego podjąłem ostateczną i nieodwołalną decyzję: piłkarze Wisły Kraków nie zagrają w ten weekend meczu ligowego we Wrocławiu" - napisał Królewski w oświadczeniu.