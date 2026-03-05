Trzecioligowy Zawisza Bydgoszcz awansował do półfinału Pucharu Polski, pokonując po rzutach karnych wyżej notowaną Chojniczankę Chojnice. Zespół z Bydgoszczy stał się rewelacją rozgrywek, a legendarny Zbigniew Boniek zadeklarował, że w przypadku zdobycia trofeum ufunduje piłkarzom eleganckie garnitury. W ten sposób nawiązał do wypowiedzi kapitana zespołu.

Nie zapomnieli o "Zibim"

Zawisza Bydgoszcz występujący obecnie na czwartym poziomie rozgrywkowym, sprawił ogromną niespodziankę, awansując do półfinału Pucharu Polski. W środowym meczu z Chojniczanką Chojnice, drużyną z wyższej ligi, bydgoszczanie po 120 minutach gry remisowali 1:1. O awansie zdecydowały rzuty karne, w których gospodarze okazali się bezbłędni, wygrywając serię "jedenastek" 5:4.

Trener Zawiszy, Adrian Stawski, po meczu podkreślił wsparcie kibiców oraz nawiązał do Zbigniewa Bońka, który właśnie w tym klubie rozpoczynał swoją piłkarską karierę i 3 marca obchodził 70. urodziny. Ten awans chciałbym zadedykować naszym kibicom, którzy w takiej liczbie się zjawili. No i "Zibiemu" Bońkowi, bo wczoraj jego Widzew odpadł, ale jego Zawisza gra dalej - powiedział szkoleniowiec.

Boniek z obietnicą dla piłkarzy

Po meczu w szatni Zawiszy - jak opisuje TVP Sport - nie zabrakło żartów i marzeń o europejskich pucharach. Kapitan drużyny, Maciej Kona, zaapelował, by w razie sukcesu piłkarze otrzymali garnitury, bo - jak stwierdził - "nie pojadą na Ligę Konferencji w dresach". Na ten apel szybko odpowiedział Zbigniew Boniek, były reprezentant Polski, prezes PZPN i wiceprezydent UEFA. 

W czwartek na platformie X zadeklarował: "Garnitury jak podniosą puchar. Oferuje Zbigniew Boniek".

Kto w półfinale Pucharu Polski?

Ćwierćfinały Pucharu Polski przyniosły sporo zaskoczeń. Oprócz Zawiszy w 1/2 finału zobaczymy GKS Katowice. Klub ze Śląska pokonał na własnym stadionie po rzutach karnych 4:2 Widzew Łódź. W półfinałach zobaczymy też Górnika Zabrze, który wyeliminował po wygranej 1:0 Lecha Poznań. Raków Częstochowa grał dzisiaj z kolei o półfinał z Avią Świdnik. Po dogrywce wygrał z trzecioligowcami 2:1.

Losowanie par 1/2 finału odbędzie się w piątek o godz. 12 w siedzibie TVP.

Półfinały zaplanowano na 8 kwietnia, a finał zostanie rozegrany - tradycyjnie - 2 maja na PGE Narodowym w Warszawie.

Stawką rywalizacji o drugie najcenniejsze trofeum w krajowym futbolu, poza prestiżem i nagrodą finansową od PZPN, jest też udział - od 3. rundy - w kwalifikacjach Ligi Europy. Po ewentualnej porażce zdobywca PP będzie grać w Lidze Konferencji