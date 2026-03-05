Widzew Łódź ma nowego trenera. Został nim Aleksandar Vuković, o czym poinformowano w czwartek na oficjalnej stronie klubu. Serb, związany w przeszłości z Legią Warszawa, zastąpił Chorwata Igora Jovićevicia. Popularny "Vuko" ma pomóc łodzianom w utrzymaniu się w lidze. Obecnie Widzew zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy, a we wtorek odpadł z rozgrywek Pucharu Polski.

Aleksandar Vuković nowym trenerem Widzewa Łódź / Łukasz Gągulski / PAP

O odejściu Jovićevicia mówiło się w Łodzi od dawna. Pochodzący z Chorwacji szkoleniowiec nie był w stanie zmienić wyjątkowo trudnej sytuacji łódzkiego Widzewa w ligowej tabeli. Ostatnia szansa na uratowanie sezonu, czyli zdobycie Pucharu Polski, co zagwarantowało by Widzewowi grę w europejskich pucharach w przyszłym sezonie, została zaprzepaszczona w tym tygodniu.

Widzew przegrał po serii rzutów karnych ćwierćfinał Pucharu Polski z GKS Katowice, i odpadł z rozgrywek. W regulaminowym czasie gry był remis 1:1. Także dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia.

Widzew szoruje po dnie tabeli. Vuković uratuje zespół od spadku?

Rekordowe transfery przeprowadzone przez Widzew w zimowym oknie transferowym, póki co nie przyniosły żadnego skutku. Widzew po 23. kolejkach sezonu w tabeli PKO BP Ekstraklasy zajmuje przedostatnie, siedemnaste, miejsce. Gorzej od łodzian spisuje się jedynie Termalika Bruk-Bet Nieciecza. Na 16. miejscu plasuje się zaś notująca najgorszy od lat sezon warszawska Legia. I to prawdopodobnie między tymi dwoma zwaśnionymi klubami rozegra się bezpośrednia walka o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.

W czwartek Widzew ogłosił, że nowym trenerem pierwszego zespołu został Serb Aleksandar Vuković, który w przeszłości przez wiele lat był związany - najpierw jako piłkarz, a po zakończeniu kariery, także jako szkoleniowiec - właśnie ze stołeczną Legią.