Widzew Łódź ma nowego trenera. Został nim Aleksandar Vuković, o czym poinformowano w czwartek na oficjalnej stronie klubu. Serb, związany w przeszłości z Legią Warszawa, zastąpił Chorwata Igora Jovićevicia. Popularny "Vuko" ma pomóc łodzianom w utrzymaniu się w lidze. Obecnie Widzew zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy, a we wtorek odpadł z rozgrywek Pucharu Polski.

O odejściu Jovićevicia mówiło się w Łodzi od dawna. Pochodzący z Chorwacji szkoleniowiec nie był w stanie zmienić wyjątkowo trudnej sytuacji łódzkiego Widzewa w ligowej tabeli. Ostatnia szansa na uratowanie sezonu, czyli zdobycie Pucharu Polski, co zagwarantowało by Widzewowi grę w europejskich pucharach w przyszłym sezonie, została zaprzepaszczona w tym tygodniu. 

Widzew przegrał po serii rzutów karnych ćwierćfinał Pucharu Polski z GKS Katowice, i odpadł z rozgrywek. W regulaminowym czasie gry był remis 1:1. Także dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia. 

Widzew szoruje po dnie tabeli. Vuković uratuje zespół od spadku?

Rekordowe transfery przeprowadzone przez Widzew w zimowym oknie transferowym, póki co nie przyniosły żadnego skutku. Widzew po 23. kolejkach sezonu w tabeli PKO BP Ekstraklasy zajmuje przedostatnie, siedemnaste, miejsce. Gorzej od łodzian spisuje się jedynie Termalika Bruk-Bet Nieciecza. Na 16. miejscu plasuje się zaś notująca najgorszy od lat sezon warszawska Legia. I to prawdopodobnie między tymi dwoma zwaśnionymi klubami rozegra się bezpośrednia walka o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. 

W czwartek Widzew ogłosił, że nowym trenerem pierwszego zespołu został Serb Aleksandar Vuković, który w przeszłości przez wiele lat był związany - najpierw jako piłkarz, a po zakończeniu kariery, także jako szkoleniowiec - właśnie ze stołeczną Legią.

Serb jest czwartym szkoleniowcem Widzewa w tym sezonie. Rozgrywki rozpoczynał Chorwat Zeljko Sopic, który został zwolniony po sześciu kolejkach. Zastąpił go jeden z asystentów Patryk Czubak, który prowadził drużynę w pięciu spotkaniach ekstraklasy i jednym Pucharu Polski. Po nim przyszedł Jovićević, który w sumie poprowadził łódzki zespół w 12 ligowych spotkaniach: wygrał trzy z nich, dwa zakończyły się remisem, a siedem porażką.

Legia i Widzew idą łeb w łeb. Stawką nie mistrzostwo, a utrzymanie w lidze

Legijna przeszłość popularnego "Vuko" w oczywisty sposób doda pikanterii warszawsko-łódzkiej rywalizacji. Tym bardziej, że niedawno do Widzewa odszedł obrońca "Wojskowych" Steve Kapuadi. Dawniej te drużyny walczyły o mistrzostwo Polski, dziś bija się o utrzymanie w lidze. 

Vuković, który w karierze trenerskiej prowadził m.in. Piast Gliwice związał się z łódzkim zespołem kontraktem do końca sezonu 2026/2027. Głównym zadaniem w tym momencie, jakie przed nim stanie, będzie pozostanie w Ekstraklasie. 

Zmiana na stanowisku trenera pierwszej drużyny łódzkiego Widzewa oznacza koniec pracy w tym klubie Chorwata Igora Jovićevicia. "Dziękujemy za pracę trenerowi Igorowi Jovićeviciowi! Chorwat wraz z Jurijem Benio, Andrijem Chanasem oraz Javierem Lurueñą Lobo zostali odsunięci od pełnienia obowiązków. Sztab szkoleniowy opuszczają także Łukasz Włodarek i Adam Gibała - umowy z nimi zostały rozwiązane" - poinformował Widzew. 

Do końca sezonu zostało do rozegrania 11. kolejek. Szczególnie ważna dla Vukovicia, ale też Kapuadiego, będzie 31. seria gier. Wtedy Legia podejmie u siebie na Łazienkowskiej Widzew. 