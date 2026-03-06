76-latek doznał rozległych oparzeń drugiego stopnia nóg w wyniku pożaru trawy w powiecie limanowskim - poinformował kpt. Hubert Ciepły, rzecznik małopolskiej straży pożarnej. Na miejsce wysłano ponad 15 strażaków, a także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Pożar trawy. Poważnie poparzony senior

Służby zostały wezwane do pożaru trawy w powiecie limanowskim (Małopolska) w piątek ok. godz. 16:30. Do akcji zaangażowano ponad 15 strażaków oraz ratowników medycznych - przekazał kpt. Ciepły. Wezwano też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W pożarze poszkodowany został 76-letni mężczyzna - poważnie poparzył sobie nogi. Jak poinformował rzecznik małopolskiej straży pożarnej, były to oparzenia drugiego stopnia.

Służby apelują o niewypalanie traw. Takie działania są niebezpieczne, mogą prowadzić do niekontrolowanych pożarów i stanowią zagrożenie dla zdrowia oraz życia ludzi - podkreślił kpt. Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.