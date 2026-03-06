Na warszawskim Żeraniu ciężarówka zderzyła się z tramwajem - trzy osoby zostały ranne, jedna pojechała do szpitala na badania. Tramwaje linii 1 i 4 kursują na skróconej trasie. Z kolei na Mokotowie tramwaj potrącił pieszego, w związku z czym występują utrudnienia w kursowaniu linii 14, 16 oraz 19.

W piątkowe popołudnie w Warszawie doszło do dwóch poważnych wypadków tramwajowych / Shutterstock

Najnowsze informacje z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz przekazał, że do pierwszego zdarzenia doszło w rejonie przystanku Inowłodzka.

Skręcająca ciężarówka wymusiła pierwszeństwo na jadącym w kierunku pętli Żerań tramwaju. Bok składu jest uszkodzony. Trzy osoby zostały ranne, dwie zostały przebadane na miejscu, jedna - motorniczy - pojechał na badania do szpitala - powiedział Urbanowicz.

Trasy linii 1 i 4 zostały skrócone do pętli Annopol.

Potrącenie pieszego na Mokotowie

Do drugiego zdarzenia doszło na Mokotowie w okolicy przystanku Dolna. Tramwaj potrącił osobę przechodzącą na czerwonym świetle. Trafiła do szpitala - powiedział Urbanowicz.

W związku z tym występują utrudnienia w kursowaniu linii 14, 16 oraz 19, które zostały skierowane na trasy objazdowe.

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że linie 14 i 16 w kierunku Miasteczka Wilanów i Stegny, jadą ulicami: Spacerową, Gagarina do krańca Stegny. Natomiast w stronę Banacha/Muranowska/ Piaski ulicami: Sobieskiego, Św. Bonifacego, do krańca Stegny, następnie występuje zapętlenie z powrotem do Miasteczka Wilanów.

Linia 19 w kierunku Stegny kursuje Rakowiecką, Puławską do krańca Metro Wilanowska.

"Uruchamiana jest linia zastępcza Za Tramwaj na trasie: Stegny, Św. Bonifacego, Sobieskiego, Chełmska, Czerniakowska, Gagarina, Belwederska, Spacerowa" - przekazał ZTM.

Rzecznik Tramwajów Warszawskich zaznaczył, że w obu przypadkach na miejscu trwają jeszcze czynności wykonywane przez służby.