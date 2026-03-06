Nadinspektor Adam Cieślak, ​szef Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, został odwołany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji na wniosek Komendanta Głównego Policji - dowiedział się reporter RMF FM.

Adam Cieślak stracił stanowisko szefa Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości / Leszek Szymański / PAP

Najnowsze informacje z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Oficjalne powody dymisji nie są jeszcze znane. W piątek komendant Adam Cieślak odebrał raport w sprawie zwolnienia ze stanowiska.

Wprowadzenie nowego szefa CBZC zaplanowano na poniedziałek. Z nieoficjalnych ustaleń RMF FM wynika jednak, że od dłuższego czasu szefowi policji nie było po drodze z komendantem CBZC.

Adam Cieślak na stanowisko został powołany jeszcze za czasu rządów Zjednoczonej Prawicy przez ówczesnego ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego.

Przed rokiem był przesłuchiwany w sejmowej speckomisji do spraw Pegasusa. Ostatnio prokuratura stawiała zarzuty byłym szefom ABW i SKW w tej sprawie.

Czarę goryczy przelać miała jednak postawa szefa CBZC, który w policji był głównym oponentem zmian struktury tej formacji i sztandarowego pomysłu komendanta głównego Marka Boronia, czyli utworzenia Narodowego Biura Śledczego z połączenia CBŚP oraz CBZC.



